Laver Cup, Übertragung: So seht Ihr die Matches live im TV und Livestream

Im Tennissport steht mit dem Laver Cup das nächste Highlight vor der Tür. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Matches des bevorstehenden Turniers live im TV und Livestream sehen könnt.

Wie immer pünktlich zwei Wochen nach den US Open, dem vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, geht es in der Tenniswelt mit dem nächsten großen Turnier weiter. Der Laver Cup, benannt nach der australischen Tennislegende Rod Laver, steht vor der Tür. Bei diesem Wettkampf treffen sechs europäische Tennisprofis, die gemeinsam Team Europa bilden, auf sechs Spieler aus dem Rest der Welt, die zum Team World gezählt werden. Austragungshalle in diesem Jahr ist die O2 Arena in London, gespielt wird an drei Tagen vom 23. bis zum 25. September.

Der Laver Cup 2022 verspricht ganz besonders zu werden, es wird nämlich der letzte Auftritt von Tennislegende Roger Federer sein. Der 41-Jährige hatte am Donnerstag sein Karriereende verkündet, nachdem ihn in den vergangenen Jahren immer wieder Knieprobleme plagten und er seit Wimbledon 2021 nicht mehr auf dem Court stand. Aus diesem Grund wird der 20-fache Grand-Slam-Champion bei "seinem" Turnier auch womöglich nur im Doppel antreten.

© getty Roger Federer wird seine Karriere beim Laver Cup 2022 beenden.

An der Seite von Federer werden für das Team Europa auch seine langjährigen Rivalen Novak Djokovic und Rafael Nadal antreten. Das Sechser-Team wird mit Stefanos Tsitsipas, US-Open-Finalist Casper Ruud und Andy Murray komplettiert. Ihnen stehen auf der anderen Seite Stars wie Félix Auger-Aliassime oder Taylor Fritz gegenüber.

Laver Cup 2022: Die beiden Teams

Team Europa Team World Rafael Nadal [ESP/2] Félix Auger-Aliassime [CAN/12] Stefanos Tsitsipas [GRE/3] Taylor Fritz [USA/13] Novak Djokovic [SRB/6] Diego Schwartzman [ARG/17] Casper Ruud [NOR/9] Frances Tiafoe [USA/19] Andy Murray [GBR/43] Alex de Minaur [AUS/22] Roger Federer [SUI] Jack Sock [USA/127] Kapitän: Björn Borg [SWE] Kapitän: John McEnroe Vize-Kapitän: Thomas Enqvist [SWE] Vize-Kapitän: Patrick McEnroe

Laver Cup, Übertragung: So seht Ihr die Matches live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Laver Cup in Deutschland besitzt Eurosport. Jede einzelne Sekunde des Turniers ist deshalb bei Eurosport 1 im Free-TV zu sehen. Parallel dazu kümmern sich discovery+ und der Eurosport Player um die Übertragung im Livestream. Zugang zum Eurosport Player, der neben Eurosport 1 auch Eurosport 2 beinhaltet, bekommt man jedoch nur mit einem Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 6,99 Euro je Monat.

Weil Eurosport zudem auch eine Kooperation mit DAZN hat, die es ermöglicht, alles, was Eurosport auf seinen beiden Sendern zeigt, auch bei DAZN zu übertragen, bildet das "Netflix des Sports" eine weitere Möglichkeit, die Matches des Laver Cups live zu verfolgen.

Auch für den DAZN-Livestream wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Dieses kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro, jedoch bietet der Streamingdienst auch eine Menge Sport an. Neben Tennis gehören auch Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), die US-Sportarten NFL und NBA, Motorsport, Radsport, Handball, Tennis, Wintersport, WWE, Boxen, MMA und noch mehr zum Repertoire dazu.

Laver Cup 2022: Spielplan