Roger Federer macht Schluss! Der Tennis-Superstar aus der Schweiz hat sein Karriereende angekündigt. Wann bestreitet er sein letztes Spiel? SPOX teilt das in diesem Artikel mit.

Nach 20 Grand-Slam-Turniererfolgen, 103 Titeln auf der ATP-Tor und zwischenzeitlich 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, zuletzt aber auch hartnäckigen Verletzungsproblemen hört er nun auf: Roger Federer hat am Donnerstag über die sozialen Netzwerke angekündigt, seine glorreiche Karriere als Tennis-Profi zu beenden.

"Ich habe hart gearbeitet, um wieder voll in Form zu kommen. Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig", erklärte Federer in seinem Statement. Nach 24 Jahren und über 1500 Spielen sei es an der Zeit, der Laufbahn ein Ende zu setzen.

Für den 41-Jährigen "eine bittersüße Entscheidung, denn ich werde alles vermissen, was die Tour mir gegeben hat. Natürlich werde ich in Zukunft mehr Tennis spielen, aber nicht bei Grand Slams oder auf der Tour". Es gebe ebenso auch "viel zu feiern. Ich betrachte mich als einen der glücklichsten Menschen der Welt. Mir wurde das besondere Talent gegeben, Tennis zu spielen, und ich habe es auf einem Niveau getan, das ich mir nie vorstellen konnte, und das viel länger, als ich es je für möglich gehalten hätte".

© getty Roger Federer beendet seine aktive Tennis-Karriere.

Tennis: Wann ist das letzte Spiel von Roger Federer? Alle Infos zum Rücktritt

Nun stellt sich die große Frage: Wird Federer nochmals zu einem Tennis-Match antreten? Ja, das wird er. Federer macht schon zeitnah Schluss, letztmals bei der ATP-Tour im Einsatz ist er beim Laver Cup, der vom 23. bis 25. September ausgetragen wird.

Dieser findet in London und dem dortigen Millennium Dome statt, der Schweizer tritt dabei im Team Europa mit Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud und Andy Murray an. Bedeutet dementsprechend also auch: Es ist das letzte Turnier, an dem "die großen Vier" - Federer, Nadal, Djokovic, Murray - zusammen teilnehmen.

Der Laver Cup wird im Best-of-Three-Format gespielt, an den ersten Tagen jeweils ab 14 Uhr und 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, an Tag drei ab 13 Uhr mit den letzten beiden Matches danach. Es gewinnt das Team, das 13 der 24 möglichen Punkte erreicht. Für jeden Sieg an Tag eins gibt es einen Punkt, an Tag zwei zwei Punkte und an Tag drei sogar drei Punkte. Insofern beide Teams bis nach dem zwölften und letzten Turnierspiel genau 12 Punkte gesammelt haben, wird ein Entscheidungsmatch stattfinden.

Federer spielt wahrscheinlich nur noch im Doppel mit Nadal. Die Doppelspiele sind am 23. September nach dem ersten Spiel um 20 Uhr, am 24. September nach dem ersten Spiel um 20 Uhr und am 25. September zu Beginn um 13 Uhr. Die übrigen neun Partien sind im Einzel.

Tennis: Wann ist das letzte Spiel von Roger Federer? Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Wer sich Federers letztes Spiel auf keinen Fall entgehen lassen will, schaltet bei Eurosport ein. Der Sender hält nämlich einmal mehr die Übertragungsrechte für den Laver Cup, strahlt diesen dann im Free-TV auf Eurosport 1 sowie im kostenpflichtigen Livestream im Eurosport Player aus.

Wichtiger Hinweis: Wer im Livestream dabei sein möchte und Abonnent bei DAZN ist, muss nicht zusätzlich den Eurosport Player abonnieren. Durch eine Kooperation befinden sich Eurosport 1 und Eurosport 2 auch auf der Plattform von DAZN. Bei dem Streamingdienst kostet ein Monatsabo monatlich 29,99 Euro und ein Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

