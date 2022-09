Laver Cup heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Beim Laver Cup in London stehen am heutigen Samstag die nächsten Partien an. Duelle, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: Hier gibt es die grundlegenden Informationen.

Weiter geht's! Seit dem gestrigen Freitag (23. September) läuft in der Londoner O2 Arena der dreitägige Laver Cup 2022, am heutigen Samstag, den 24. September, ist also Tag zwei.

Laver Cup heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan

So wie am Freitag hält auch der Samstag drei Begegnungen im Einzel sowie ein Doppelmatch bereit. Der Startschuss fällt heute um 14 Uhr. Dann werden nacheinander die beiden Einzel am Mittag ausgetragen. Am Abend ab 20.00 Uhr stehen heute das letzte Einzelmatch und das Doppel auf dem Programm.

Nach dem ersten Tag steht es zwischen Team World und Team Europe 2:2. Team Europe ging durch Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas in Führung. Alex de Minaur und das Doppel Jack Sock/ Frances Tiafoe konnten für Team World in der Abendsession des ersten Tages ausgleichen.

Pro Turniertag werden vier Partien bestritten, insgesamt also zwölf. Hier gibt es alle Informationen zum Modus beim Laver Cup.

Laver Cup 2022: Die Teams

Team Europa - Punkte: 0 Team World - Punkte: 0 Rafael Nadal [ESP/2] Félix Auger-Aliassime [CAN/12] Stefanos Tsitsipas [GRE/3] Taylor Fritz [USA/13] Novak Djokovic [SRB/6] Diego Schwartzman [ARG/17] Casper Ruud [NOR/9] Frances Tiafoe [USA/19] Andy Murray [GBR/43] Alex de Minaur [AUS/22] Roger Federer [SUI] Jack Sock [USA/127] Kapitän: Björn Borg [SWE] Kapitän: John McEnroe Vize-Kapitän: Thomas Enqvist [SWE] Vize-Kapitän: Patrick McEnroe

Laver Cup heute live am Samstag: Übertragung im TV und Livestream

Der Laver Cup wird in Deutschland sowohl im TV als auch im Livestream übertragen. Eurosport besitzt nämlich die Rechte an der Ausstrahlung des Turniers. Die Übertragungen finden jeweils auf Eurosport 1 statt, heute geht es um 14 Uhr und um 20 Uhr los. Von 18 bis 20 Uhr ist eine Pause.

Während der Laver Cup im Fernsehen frei zu empfangen ist, lassen sich die Partien via Livestream grundsätzlich nur kostenpflichtig abrufen. Einerseits bietet Eurosport seinen Eurosport Player an, zudem gibt es die Möglichkeit, bei DAZN einzuschalten.

Dank einer Kooperation mit Eurosport laufen bei dem Streamingdienst die Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2 live. Das Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, das Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

© getty Der Laver Cup findet in der Londoner O2 Arena statt.

Laver Cup heute live am Samstag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Federer hört auf: Ist er Euer Tennis-GOAT? © getty 1/12 Roger Federer lässt den Schläger ruhen: Der Schweizer hat sein Karriere-Ende angekündigt - nach dem anstehenden Laver Cup ist endgültig Schluss für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger. © getty 2/12 Für viele ist Roger Federer der Allergrößte - für Euch auch? Anlässlich seines Abschieds schauen wir uns an, wo er beim Voting der SPOX-User zum Tennis-GOAT gelandet ist (das Voting wurde im Februar 2022 durchgeführt). © getty 3/12 PLATZ 10: Ivan Lendl - 0,29 Prozent der abgegebenen Stimmen © getty 4/12 PLATZ 9: Jimmy Connors - 0,32 Prozent © getty 5/12 PLATZ 8: John McEnroe - 0,41 Prozent © getty 6/12 PLATZ 7: Björn Borg - 0,92 Prozent © getty 7/12 PLATZ 6: Boris Becker - 1,05 Prozent © getty 8/12 PLATZ 5: Pete Sampras - 2,38 Prozent © getty 9/12 PLATZ 4: Andre Agassi - 2,61 Prozent © getty 10/12 PLATZ 3: Novak Djokovic - 17,84 Prozent © getty 11/12 PLATZ 2: Rafael Nadal - 22,51 Prozent © getty 12/12 PLATZ 1: Roger Federer - 50,75 Prozent

Laver Cup 2022: Spielplan