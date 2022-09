Im Davis Cup kämpfen Deutschland und Australien heute um den Gruppensieg. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Der letzte Tag der Gruppenphase steht an, zum Anschluss bekommt es das DTB-Team mit Australien zu tun. Mit unserem Liveticker halten wir Euch hier über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Davis Cup: Deutschland vs. Australien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams haben bislang ein sehr gutes Turnier abgeliefert und bislang jedes ihrer Duelle gewonnen. Damit ist der Einzug in das Finalturnier im November bereits sicher, es geht also nur noch um den Gruppensieg. Aktuell steht Australien nach Erfolgen gegen Belgien (3:0) und Frankreich (2:1) an der Tabellenspitze, Deutschland nimmt mit einer Bilanz von 4:2 gegen dieselben Länder Rang zwei ein.

Vor Beginn: Das letzte Matchup der Gruppenphase für das DTB-Team beginnt heute um 14 Uhr. Gespielt wird im Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell im Davis Cup zwischen Deutschland und Australien.

© getty Deutschland trifft im letzten Duell der Gruppenphase auf Australien.

Davis Cup: Deutschland vs. Australien heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird der Davis Cup leider nicht übertragen, stattdessen müsst Ihr für die Duelle der Deutschen zu DAZN greifen. Pünktlich zu Beginn des ersten Einzels geht der lineare Sender DAZN 1 auf Sendung und ist bis 16 Uhr am Start. Im Livestream auf der Website könnt Ihr beide Einzel und das Doppel live und in voller Länge sehen. Kommentator ist Oliver Faßnacht.

Davis Cup: Die Tabelle in Gruppe C