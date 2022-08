Tennis - US Open, Voting: Wer ist Favorit bei den Männern?

Am Montag beginnt die 142. Ausgabe der US Open, allerdings fehlen dabei ein paar prominente Namen. Wer ist für Euch der diesjährige Favorit bei den Männern? Stimmt jetzt ab!

Zwei Top-Spieler der Tennis-Szene werden in Flushing Meadows fehlen, sowohl Novak Djokovic als auch Alexander Zverev sind nicht am Start. Der Deutsche verpasste nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung bei den French Open bereits Wimbledon, auch die US Open kommen für ihn noch zu früh.

Djokovic musste seine Teilnahme derweil absagen, da er weiterhin nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Für die Einreise in die USA ist allerdings eine Impfung nötig. Der Vorjahresfinalist wird 2022 also nicht mit dabei sein.

Dafür will Daniil Medvedev seinen Titel verteidigen, vergangenes Jahr hatte sich der Weltranglistenerste in drei Sätzen gegen Djokovic durchgesetzt (6:4, 6:4, 6:4). Für den Russen war es der erste Triumph bei einem Grand Slam. Folgt nun der zweite Streich?

Unter anderem Rafael Nadal wird etwas dagegen haben, doch auch Stefanos Tsitsipas, Youngster Carlos Alcaraz oder Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios rechnen sich Chancen aus. Wer wird Eurer Meinung nach die US Open bei den Männern gewinnen? Für alle App-User geht es hier zum Voting.