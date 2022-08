Andrea Petkovic kündigt Karriereende an

Andrea Petkovic hat unmittelbar vor dem Start der US Open das Ende ihrer Tenniskarriere angekündigt.

"Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic vor Beginn des Grand Slams in New York im Gespräch mit der ARD-Sportschau. "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss."

Ihre Entscheidung stehe demnach fest, am Montag wolle sich die 34-Jährige ausführlicher zu den Gründen für ihren Entschluss äußern. Auf Instagram hatte Petkovic zuletzt ein Trainingsvideo gepostet und mit dem Hashtag "the last dance" versehen, was zu Spekulationen um einen nahenden Rücktritt gesorgt hatte.

Beim letzten Grand Slam des Jahres trifft die Darmstädterin, die in der Weltrangliste aktuell auf Rang 104 liegt, in der ersten Runde auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.

Auf der WTA-Tour gewann Petkovic insgesamt sieben Einzel-Titel, in der Weltrangliste war im Oktober 2011 Rang neun ihre beste Platzierung. Mit dem deutschen Fed-Cup-Team erreichte Petkovic 2014 das Finale, das gegen Tschechien verloren ging.