Zwei Tage sind es noch bis zum Start der US Open. Mit Novak Djokovic wird ein prominenter Name nicht mit dabei sein. Warum, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Am Montag, den 29. August, werden die US Open in New York mit der ersten Runde eröffnet. Nach den Australian Open, den French Open und Wimbledon ist es das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2022. Während sich zahlreiche Stars für ihr erstes Match bereitmachen, wird Novak Djokovic, Vorjahresfinalist und 21-facher Grand-Slam-Champion, auf jeden Fall nicht am Turnier teilnehmen.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX den Grund für sein Fehlen.

US Open 2022: Warum ist Novak Djokovic beim Grand-Slam-Turnier in New York nicht dabei?

Dass Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier fehlt, ist in diesem Jahr schon nichts mehr Besonderes. Bereits bei den Australian Open war der Serbe nicht mit dabei, nun auch in New York nicht. Dabei war bzw. ist in beiden Fällen keine Verletzung daran schuld. Vielmehr geht es um seine fehlende Impfung gegen das Coronavirus. In den Vereinigten Staaten, wo die US Open stattfinden, herrschen strenge Regeln, was die Einreise ins Land betrifft. Djokovic, der - wie bereits erwähnt - nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, darf demnach nicht einreisen.

"Leider bin ich nicht in der Lage, nach New York zu reisen", schrieb der Serbe am vergangenen Donnerstag bei Twitter, ohne einen Grund zu nennen. "Ich werde weiter in guter Form bleiben und meinen positiven Geist bewahren. Und ich warte auf die nächste Möglichkeit, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Bis bald, Tenniswelt."

Djokovic lässt also auch die nächste Chance verstreichen, Rafael Nadal in der ewigen Liste der Grand-Slam-Gewinner einzuholen. Der Spanier führt die Liste mit 22 Titeln an, hat also einen mehr als der Djoker. Nadal gehört auch dieses Mal zu den Favoriten auf den Turniersieg, konnte er die US Open ja bereits viermal gewinnen. Auch Djokovic hätte sich gute Chancen ausrechnen dürfen, im vergangenen Jahr musste er sich im Endspiel Daniil Medvedev geschlagen geben und scheiterte damit knapp am Grand Slam, nachdem er die drei Turniere davor bereits allesamt gewonnen hatte.

Während der Serbe ausfällt, dürfen immerhin die russischen und belarussischen Tennisprofis, damit auch Titelverteidiger Medvedev, am Wettkampf in New York teilnehmen. Sie waren in Wimbledon wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen worden. Deutschland Nummer eins Alexander Zverev hingegen ist nach seiner Knöchelverletzung bei den French Open noch nicht fit genug und fehlt, ebenso wie Roger Federer (Knie), beide planen eine baldige Rückkehr auf den Court.

© getty Nach den Australian Open muss Novak Djokovic nun auch die US Open auslassen.

US Open 2022: Der Zeitplan