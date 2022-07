Wimbledon live am Mittwoch: Viertelfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

In Wimbledon steht heute der zweite Tag des Viertelfinals im Einzel an. Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Matches, Ansetzungen, Zeitplan - bei SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Tennis-Tag in London.

Die Spannung bei Wimbledon steigt von Tag zu Tag! Erst gestern fanden sowohl im Einzel als auch im Doppel die ersten Viertelfinalmatches statt, am heutigen Mittwoch, 6. Juli, folgt die zweite Hälfte. Die Mixed-Teams dürfen heute ebenfalls ran, es wird um die Finaltickets gekämpft.

Wimbledon live am Mittwoch, Viertelfinale: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Auch am zehnten Wimbledon-Spieltag beginnt die Action auf dem Centre Court erst um 14.30 Uhr. Für die Eröffnung auf dem Hauptplatz in London sorgen Simona Halep und Amanda Anisimova, ehe es weitergeht mit der Partie zwischen Taylor Fritz und Rafael Nadal.

Auf Court Nummer eins geht der Wettkampf eine halbe Stunde früher los, wenn Ajla Tomljanovic und Elena Rybakina um 14 Uhr ihr Viertelfinalduell absolvieren. Darauf folgt dann die Begegnung zwischen Cristian Garin und Nick Kyrgios.

Außerdem finden auf den Courts Nummer zwei und drei ab 12 Uhr deutscher Zeit je zwei Herren-Viertelfinals und zwei Damen-Viertelfinals im Doppel sowie die beiden Mixed-Halbfinals statt.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr Simona Halep (ROU/16) Amanda Anisimova (USA/20) Damen Einzel Viertelfinale nach Spiel 1 Taylor Fritz (USA/11) Rafael Nadal (ESP/2) Herren Einzel Viertelfinale

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.00 Uhr Ajla Tomljanovic (AUS) Elena Rybakina (KAZ/17) Damen Einzel Viertelfinale nach Spiel 1 Cristian Garin (CHI) Nick Kyrgios (AUS) Herren Einzel Viertelfinale

Court Nr. 2

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Rajeev Ram (USA/1) & Joe Salisbury (GBR/1) Nicolas Mahut (FRA/12) & Edouard Roger-Vasselin (FRA/12) Herren Doppel Viertelfinale frühestens um 14 Uhr Danielle Collins (USA) & Desirae Krawczyk Alicja Rosolska (POL/11) & Erin Routliffe (NZL/11) Damen Doppel Viertelfinale nach Spiel 2 Greg Rusedski (GBR) & Anne Keothavong Mark Woodforde (NZL) & Iva Majoli (CRO) Mixed Invitation Doppel Round Robin nach Spiel 3 Mate Pavic (CRO/6) & Sania Mirza (IND/6) Neal Skupski (GBR/2) & Desirae Krawczyk (USA/2) Mixed Doppel Halbfinale

Court Nr. 3

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Matthew Ebden (AUS/14) & Max Purcell (AUS/14) John Peers (AUS/7) & Filip Polasek (SVK/7) Herren Doppel Viertelfinale frühestens um 14 Uhr Elise Mertens (BEL/1) & Shuai Zhang (CHN/1) Alexa Guarachi (CHI/7) & Andreja Klepac (SLO/7) Damen Doppel Viertelfinale nach Spiel 3 Matthew Ebden (AUS) & Samantha Stosur (AUS) Jack Sock (USA) & Coco Gauff (USA) Mixed Doppel Halbfinale

Wimbledon live am Mittwoch, Übertragung: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Wer die Wimbledon-Matches heute live verfolgen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender ist es, der die Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Wettbewerb im Tennis besitzt, weswegen die Begegnungen dort zu sehen sind. Genauer gesagt, auf den Sendern Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 3 (HD). Sky Sport 1 (HD) ist dabei für die Konferenz reserviert, die anderen Sender werden dagegen für die Topmatches des Nachmittags genutzt.

Sky ist nicht nur für die Übertragung im Pay-TV, sondern auch im Livestream verantwortlich. Um diesen nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Wimbledon live am Mittwoch, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX bietet ausgewählte Matches auch im Liveticker an. Um welche es sich dabei handelt, könnt Ihr im Laufe des Tages in der Liveticker-Übersicht finden.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2022: Terminplan