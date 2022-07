Wimbledon - SPOX-Voting: Ist Nick Kyrgios gut für den Tennissport?

Nick Kyrgios kämpft am Montag (14.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima um den Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon. Nach dem "Skandal-Match" gegen Stefanos Tsitsipas diskutiert die Tennis-Welt einmal mehr über das Verhalten des Australiers.

"Es ist fantastisch: Überall, wo ich hinkomme, sind die Stadien voll", sagt Nick Kyrgios. "Und die Medien schreiben, ich sei schlecht für den Sport. Ganz offensichtlich nicht."

Das sieht allerdings nicht nur Stefanos Tsitsipas anders. Er verachtet den "Zirkus", den Kyrgios veranstaltet.

Den Griechen hatte Kyrgios am Samstag in einem denkwürdigen Match gekonnt zur Weißglut getrieben. Von Beginn an schimpfte sich Kyrgios durch das Match, schnauzte die Linien- und Schiedsrichter Damien Dumusois an, kaum eine Pause zwischen den Ballwechseln und Aufschlagspielen verging ohne Mätzchen oder Gequassel des "Bad Boys". Bis Tsitsipas die Beherrschung verlor. Und am Ende das Match.

Kyrgios' Verhalten, sagte John McEnroe, sei "traurig und schön zugleich". Aber was sagt Ihr? Ist Kyrgios gut für den Tennissport? Voten könnt Ihr direkt hier im Artikel. App-User hier entlang!

Centre Court