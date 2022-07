US Open Quiz: Weißt Du mehr als die Tennisstars? Jetzt mitmachen!

Ende August startet in New York das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Im Vorfeld sucht SPOX Tennisfans, die sich im großen US Open Quiz mit den Stars messen wollen. Alle Details gibt es hier.

Liebe SPOX-User,

wisst Ihr eigentlich, wer als letzter Deutscher die Junioren-Konkurrenz bei den US Open gewonnen hat? Wenn Ihr es wisst, seid Ihr genau richtig für unser US-Open-Quiz!

SPOX sucht im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres Tennisfans, die Lust darauf haben, mit ihrem Wissen über die US Open zu glänzen und dabei einen prominenten Tennisstar herauszufordern.

Denn: Ihr habt die Chance, im US-Open-Quiz von SPOX gegen Stars aus der Tennisszene anzutreten.

Was müsst Ihr tun? Ihr meldet Euch bitte bei uns über folgende Email-Adresse: info@spox.com

Und mit ein bisschen Glück seid Ihr dabei und wir sehen und hören uns bald im Video-Call. Ach ja, die richtige Antwort war natürlich Daniel Elsner im Jahr 1996...

Liebe Grüße, Eure SPOX-Redaktion