Tatjana Maria und Jule Niemeier kämpfen bei Wimbledon um das Ticket zum Halbfinale. Hier gibt es das deutsche Duell im Liveticker.

Deutsches Duell im Viertelfinale von Wimbledon: Tatjana Maria gegen Jule Niemeier. SPOX tickert das Match live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tatjana Maria vs. Jule Niemeier: Viertelfinale in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Niemeier konnte im Achtelfinale die Britin Heather Watson in die Knie zwingen. Nach einer Stunde und 17 Minuten siegte sie 6:2, 6:4 und machte das deutsche Duell damit perfekt. Maria hatte fast parallel Jelena Ostapenko mit 5:7, 7:5, 7:5 geschlagen.

Vor Beginn: Wimbledon hält am heutigen Dienstag ein deutsches Duell bereit, im Viertelfinale nehmen es Tatjana Maria und Jule Niemeier miteinander auf. Los geht es gegen 14 Uhr auf dem Court No. 1. Wem gelingt der Einzug in das Halbfinale?

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Tatjana Maria vs. Jule Niemeier: Viertelfinale in Wimbledon heute live im TV und Livestream

Wimbledon wird in Deutschland live von Sky im TV und Livestream übertragen, der Pay-TV-Sender hält die Rechte an dem Grand-Slam-Turnier und zeigt dementsprechend auch das heutige Match zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier live. Ausgestrahlt wird Wimbledon auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Verfolgen lässt sich die Partie auch im Livestream, zur Verfügung stehen hierfür die Plattformen Sky Go und WOW, vormals Sky Ticket.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Wimbledon 2022: Terminplan