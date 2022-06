Warum werden bei Wimbledon 2022 keine Weltranglistenpunkte vergeben?

Bei Wimbledon werden im Jahr 2022 keine Weltranglistenpunkte vergeben. Warum ist das so? Es gibt einen bestimmten Grund, den SPOX hier erklärt.

Nach den Australian Open und den French Open steht nun der dritte Grand Slam des Jahres 2022 unmittelbar bevor: In London steigt die 135. Edition der Wimbledon Champions. Um genauer zu sein, wird vom 27. Juni bis zum 10. Juli gespielt - diesmal allerdings nicht um Punkte in der Weltrangliste. Das haben die Vereinigungen ATP und WTA gemeinsam beschlossen - nicht grundlos.

Warum werden im Wimbledon 2022 keine Weltranglistenpunkte vergeben?

Die Organisationen entschieden sich dazu, weil Spieler aus Russland und Belarus nicht an dem prestigeträchtigen Tennis-Turnier teilnehmen dürfen. Das wiederum ist eine Konsequenz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. ATP und WTA kritisierten den Ausschluss der jeweiligen Profis und reagierten entsprechend, damit diese durch ihren unfreiwilligen Wimbledon-Verzicht in der Weltrangliste nicht benachteiligt werden.

Seitens der Wimbledon-Organisatoren nahm man das mit Bedauern zur Kenntnis, sie sprachen von "tiefer Enttäuschung", der Beschluss sei "unverhältnismäßig" und "schädlich" für all jene, die bei Wimbledon mit von der Partie sein werden.

© getty Um diese schicke Trophäe geht es in Wimbledon.

Weltranglistenpunkte: Aktueller Stand bei den Herren

In der ATP Weltrangliste der Herren belegt Daniil Medvedev derzeit den ersten Platz, ihm folgt Alexander Zverev. Medvedev ist als russischer Staatsbürger von dem Ausschluss betroffen, ebenso wie Andrey Rublev, der auf Rang acht liegt. Zverev fällt für Wimbledon verletzt aus. Hier gibt es die Top Ten in der Übersicht.

Platz Profi Punkte 1 Daniil Medvedev 8.160 2 Alexander Zverev 7.030 3 Novak Djokovic 6.770 4 Rafael Nadal 6.525 5 Casper Ruud 5.050 6 Stefanos Tsitsipas 4.945 7 Carlos Alcaraz 4.893 8 Andrey Rublev 3.870 9 Felix Auger-Aliassime 3.760 10 Hubert Hurkacz 3.738

Weltranglistenpunkte: Aktueller Stand bei den Damen

Bei den Frauen ist Iga Swiatek Spitzenreiterin. Der Polin folgen unter anderem Anett Kontaveit und Ons Jabeur.

Platz Profi Punkte 1 Iga Swiatek 8.631 2 Anett Kontaveit 4.511 3 Ons Jabeur 4.340 4 Paula Badosa 4.245 5 Maria Sakkari 4.205 6 Aryna Sabalenka 4.145 7 Karolina Pliskova 3.777 8 Danielle Collins 3.255 9 Jessica Pegula 3.185 10 Garbine Muguruza 2.961

Wimbledon 2022: Terminplan