Tennis - French Open, Tag 8: Novak Djokovic im Viertelfinale und vor Duell mit Nadal

Novak Djokovic steht zum 16. Mal im Viertelfinale von Roland Garros. Der Weltranglistenerste besiegte im Achtelfinale Diego Schwartzman problemlos 6:1, 6:3, 6:3. Es war sein siebter Sieg im siebten Match gegen den Argentinier.

Dem 35 Jahre alten Serben könnte damit ein Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Rafal Nadal bevorstehen, der am Sonntag noch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gefordert ist. Im vergangenen Jahr auf dem Weg zum Titel hatte Djokovic seinen langjährigen Kontrahenten im Halbfinale besiegt und dessen fünften Paris-Triumph in Serie verhindert.

Djokovic peilt in der französischen Hauptstadt seinen 21. Majortitel an, mit dem er zu Nadal aufschließen würde. Der Spanier hatte Djokovics Abwesenheit von den Australian Open genutzt und sich in Melbourne zum alleinigen Rekordhalter gekürt.

Italienerin Trevisan im Viertelfinale gegen Fernandez

Die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan hat bei den Damen das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Sonntag in einem hart umkämpften Match über 1:59 Stunden mit 7:6 (12:10), 7:5 gegen Aljaksandra Sasnowitsch (Belarus) durch. Sasnowitsch hatte in der dritten Runde die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen.

Trevisan hatte bereits 2020 die Runde der letzten Acht in Paris erreicht. Ihre nächste Gegnerin ist US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada), die gegen Amanda Anisimova aus den USA 6:3, 4:6, 6:3 gewann. Auch die 18-jährige Coco Gauff (USA) löste ihr Ticket fürs Viertelfinale mit einem 6:4, 6:0 gegen die Belgierin Elise Mertens.

