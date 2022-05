Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng: Achtelfinale bei den French Open JETZT im Liveticker

Iga Swiatek trifft heute im Achtelfinale der French Open auf Qinwen Zheng. Das Match könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Iga Swiatek, die French-Open-Gewinnerin von 2020, muss heute an die Chinesin Qinwen Zheng vorbei, um ins Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers zu ziehen. SPOX bietet für Euch das gesamte Match im ausführlichen Liveticker an.

Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng: Achtelfinale bei den French Open - Statistiken zum Spiel

French Open, Achtelfinale 1. Satz 2. Satz 3. Satz Iga Swiatek Qinwen Zheng

Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng: Achtelfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Weltranglistenerste Swiatek setzte sich in der dritten Runde mit 6:3, 7:5 gegen Danka Kovinic aus Montenegro durch. Um den Sieg von 2020 zu wiederholen, als die Polin bei den French Open ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, muss Swiatek heute an der Chinesin Qinwen Zheng vorbei, die sich ihr Achtelfinalticket mit einem Sieg über Alizé Cornet sicherte. Wobei die Französin aufgrund einer Verletzung im zweiten Satz aufgeben musste.

Vor Beginn: Das Duell ist das dritte, das heute auf dem Court Philippe Chatrier, dem Center Court in Paris, über die Bühne geht. Das Match kann erst losgehen, wenn davor Holger Rune und Stefanos Tsitsipas mit ihrem fertig sind. Frühestens beginnt Swiatek vs. Zheng also um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Achtelfinale bei den French Open. Iga Swiatek bekommt es mit Qinwen Zheng zu tun.

Iga Swiatek vs. Qinwen Zheng: Achtelfinale bei den French Open heute im TV und Livestream

