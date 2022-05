Angelique Kerber vs. Aljaksandra Sasnowitsch: French Open 3. Runde heute im Liveticker

Die weibliche deutsche Tennis-Hoffnung Angelique Kerber trifft heute in der 3. Runde der French Open auf die Belarussin Aljaksandra Sasnovich. Verfolgt das Match hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Angelique Kerber vs. Aljaksandra Sasnovich: French Open 3. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Deutsche geht heute als Favoritin in das Match mit der 45. der Weltrangliste. Doch Vorsicht ist geboten: Am Mittwoch setzte sich die Weißrussin überraschend gegen die Britin Emma Raducanu - immerhin an Position zwölf gesetzt - durch.

Vor Beginn: Gespielt wird heute um circa 13:00 Uhr auf dem Court Simonne-Mathieu. Das ist nach dem Philippe-Chartrier und dem Suzanne-Lenglen der dritte Platz der Anlage.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Drittrunden-Partie der French Open, bei der die verbleibende deutsche Starterin Angelique Kerber unbedingt in die nächste Runde weiterziehen möchte. Dazu muss sie die Belarussin Aljaksandra Sasnovich ausschalten.

Angelique Kerber vs. Aljaksandra Sasnovich: French Open 3. Runde heute live im TV und Livestream

Ab 10.30 Uhr steigt Eurosport 1 am heutigen Tag in die Übertragung der French Open live im Free-TV ein. Daher verpasst Ihr über den Kanal auch garantiert nicht das Match zwischen Angelique Kerber gegen Aljaksandra Sasnovich. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel auch live über den kostenpflichtigen Eurosport Player verfolgen.

Dank einer Kooperation mit Eurosport, könnt Ihr auch über die Plattform DAZN alle Inhalte streamen. DAZN zeigt also heute ebenfalls die Partie zwischen Angelique Kerber und ihrer belarussischen Konkurrentin live.

Hier findet Ihr genauere Informationen zu DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Angelique Kerber vs. Aljaksandra Sasnovich: French Open 3. Runde heute live - Angelique Kerbers bisheriges Abschneiden bei den French Open