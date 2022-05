Für Alexander Zverev geht die Jagd nach seinem ersten Grand Slam-Titel heute bei den French Open gegen Sebastian Baez weiter. Hier könnt Ihr das komplette Match der 2. Runde im Liveticker verfolgen.

DAZN-Abo sichern und das Match zwischen Alexander Zverev und Sebastian Baez live erleben!

Nach seinem Auftaktsieg bei den French Open gegen Sebastian Ofner trifft Alexander Zverev heute in der 2. Runde des Turniers auf den Argentinier Sebastian Baez. Ob sich die deutsche Nummer eins heute weiter schadlos hält, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Alexander Zverev vs. Sebastian Baez: French Open 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der 1. Runde der French Open bekam es Sascha Zverev am vergangenen Sonntag mit Sebastian Ofner zu tun. Problemlos gewann der an Nummer drei gesetzte Zverev die Partie zum Auftakt von Roland Garros. Sebastian Baez hatte mit dem Serben Dusan Lajovic in der 1. Runde etwas mehr Probleme, gewann sein Match am Ende dennoch souverän in vier Sätzen. Nun wartet mit Alexander Zverev auf den Argentinier jedoch ein ganz anderes Kaliber.

Vor Beginn: Die heutige Begegnung der 2. Runde startet voraussichtlich um 13.15 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Sebastian Baez.

Alexander Zverev vs. Sebastian Baez: French Open 2. Runde heute live im TV und Livestream

Ab 10.30 Uhr zeigt Eurosport 1 am heutigen Tag die French Open live im Free-TV. Dort seht Ihr heute auch das Match zwischen Alexander Zverev und Sebastian Baez live und in voller Länge. Der Sportsender bietet Euch mit dem Eurosport Player zudem die Möglichkeit die Begegnung im kostenpflichtigen Livestream zu verfolgen.

DAZN zeigt am heutigen Tag ebenfalls die Partie zwischen Alexander Zverev und Sebastian Baez live und vollumfänglich im Livestream. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr nämlich sämtliche Inhalte von Eurosport streamen. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

French Open - Die Gewinner der vergangenen Jahre