Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktmatch bei den French Open am heutigen Tag gegen Sebastian Ofner. Hier könnt Ihr das komplette Match der 1. Runde im Liveticker verfolgen.

Die deutsche Nummer Eins im Tennis, Sascha Zverev, startet heute bei den French Open 2022. Er bekommt es zum Auftakt mit dem Österreicher Sebastian Ofner zu tun. Wie sich Zverev in der 1. Runde von Roland Garros schlägt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Zverev vs. Ofner: 1. Runde der French Open 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Traum vom Titel bei den French Open beginnt für Sascha Zverev heute gegen den Österreicher Sebastian Ofner. Der an Nummer Drei gesetzte Deutsche geht als klarer Favorit in das Spiel. Zuletzt scheiterte Zverev in Vorbereitung auf die French Open im Halbfinale beim Masters in Rom. Dennoch befindet sich Zverev sich aktuell in guter Form. Kann er seine Leistung heute gegen Ofner noch steigern?

Vor Beginn: Das Erstrundenmatch wird heute auf dem Court Suzanne-Lenglen ausgetragen und beginnt voraussichtlich um 14.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner.

Zverev vs. Ofner: 1. Runde der French Open 2022 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr das Match zwischen Zverev und Ofner heute auf Eurosport 1. Ab 10.30 Uhr überträgt der Sportsender die French Open heute bis 22.00 Uhr. Auf Eurosport 2 könnt Ihr zudem weitere Matches im Pay-TV verfolgen. Der Sportsender bietet Euch mit dem Eurosport Player auch die Möglichkeit, alle seine Inhalte im kostenpflichtigen Livestream zu erleben.

