Nach dem Fünfsatzkrimi in Runde Zwei hofft die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev in der 3. Runde der French Open gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima auf eine leichtere Aufgabe. Den Verlauf des Matches könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima: French Open 3. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zverev geht als klarer Favorit in dieses Drittrundenmatch. Dass das nichts heißen muss, haben wir am Mittwoch gesehen, als Sebastian Baez den Deutschen am Rande einer Niederlage hatte.

Vor Beginn: Der Beginn des Matches ist auf 15:30 Uhr angesetzt, alle Tennis-Fans dieser Welt wissen aber natürlich, dass sich das im Laufe des Tages noch nach hinten verschieben kann. Schauen wir mal, wie schnell die anderen Spielerinnen und Spieler ihre Partien durchbekommen.



Vor Beginn: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum heutigen Drittrundenmatch des Weltranglistendritten Alexander "Sascha" Zverev gegen den US-amerkanischen Wettstreiter Brandon Nakashima.

Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima: French Open 3. Runde heute live im TV und Livestream

Ab 10.30 Uhr beginnt am heutigen Tag bei Eurosport 1 im Free-TV die Übertragung der French Open live. Wenn Ihr Euch bis zum Nachmittag gedulden könnt, bekommt Ihr dort auch das Drittrundenmatch zwischen "Sascha" Zverev und seinem US-amerikanischen Gegner sehen. Ihr könnt das Spiel allerdings auch live über den kostenpflichtigen Eurosport Player verfolgen.

Dank einer Kooperation mit Eurosport, könnt Ihr auch über die Plattform DAZN alle Inhalte streamen. Auch darüber bleibt Ihr also jederzeit am Ball.



