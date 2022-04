BMW Open München 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Die ATP-Tour macht Halt in Deutschland! In München wird in den kommenden Tagen die BMW Open 2022 ausgetragen. Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum bayerischen Tennisturnier.

BMW Open München 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer

Einen Tag nach den Serbia Open geht bereits das nächste Tennisturnier der ATP Tour los. In München werden am heutigen Montag, den 25. April, die BMW Open 2022, ein Turnier der Kategorie ATP Tour 250, eröffnet, nachdem gestern und vorgestern die Qualifikationsspiele stattfanden. Die Matches, von der 1. Runde bis zum Finale, werden im Freien und auf Sandplatz im MTTC Iphitos bestritten. Am 1. Mai steigt das Finale.

Im Rahmen der 1. Runde der letzten 32 sind heute gleich drei Deutsche im Einzel dran. Max Hans Rehberg trifft auf dem Center Court auf den Serben Miomir Kecmanoivc, danach findet das rein deutsche Duell zwischen Philipp Kohlschreiber und Daniel Altmaier statt.

Alexander Zverev, der neben Reilly Opelka, Nikoloz Basilashvili und Casper Ruud erst ab dem Achtelfinale eingreift, trifft auf den Sieger von Jiri Lehecka gegen Holger Rune. Mit Oscar Otte ist morgen (26. April) ein weiterer Deutscher an der Reihe. Er muss in der Runde der letzten 32 gegen Marko Topo ran.

© getty Alexander Zverev ist Favorit auf den Sieg bei den BMW Open in München.

BMW Open München 2022: Termine am Montag (25. April)

Center Court:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Runde 11.00 Uhr Miomir Kecmanovic Max Hans Rehberg Runde der letzten 32 nicht vor 1 Uhr Philipp Kohlschreiber Daniel Altmaier Runde der letzten 32 danach Jiri Lehecka Holger Rune Runde der letzten 32 danach Maxime Cressy Daniel Evans Runde der letzten 32

Court 1:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Runde 12.30 Uhr Norbert Gombos Alex Molcan Runde der letzten 32 danach Yoshihito Nishioka Emil Ruusuvuori Runde der letzten 32

BMW Open München 2022: Zeitplan

Runde Datum Runde der letzten 32 25. April - 26. April Achtelfinale 27. April - 28. April Viertelfinale 29. April Halbfinale 30. April Finale 1. Mai

BMW Open München 2022: Teilnehmer

Als Nummer drei der Weltrangliste und Lokalmatador gilt Alexander Zverev als Favorit auf den Sieg bei den BMW Open München 2022. Insgesamt nehmen 32 Spieler am Einzelwettbewerb teil. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht der besten acht Spieler anhand der aktuellen Weltrangliste:

Name [Platzierung] Alexander Zverev [3] Casper Ruud [7] Reilly Opelka [17] Nikolaz Basilashvili [20] Cristian Garin [31] Daniel Evans [36] Miomir Kecmanovic [38] Botic van de Zandschulp [41]

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

BMW Open München 2022: Übertragung im TV und Livestream

Im Laufe des Turniers sind mehrere Anbieter für die Übertragung der Matches verantwortlich. Bei ran.de seht Ihr von Montag bis Freitag alle Spiele, die auf dem Center Court stattfinden, im kostenlosen Livestream. Außerdem zählt am Samstag auch ein Halbfinalduell zum Angebot von ran.de.

Das andere Halbfinalmatch, also jenes, das nicht bei ran.de zu sehen ist, überträgt der Bayerische Rundfunk im Free-TV, dazu auch ein Viertelfinale sowie das große Finale der BMW Open 2022 am Sonntag. Darüber hinaus ist von Montag bis Samstag täglich jeweils ein weiteres Match im kostenlosen Livestream bei BR24 zu sehen.

Auch Sky zeigt zahlreiche Partien des Turniers live. Genauer gesagt: Im Pay-TV werden täglich die Matches auf dem Center Court übertragen. Täglich ab 11 Uhr (Samstag ab 13.30 Uhr) werden dabei die Begegnungen auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) angeboten.

Was es bei Sky im Pay-TV gibt, gibt es parallel auch im Livestream. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

BMW Open München 2022: Das Preisgeld im Einzel