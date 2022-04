Der Dritte der Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev spielt heute im Viertelfinale des Monte Carlo Masters gegen den Italiener Jannik Sinner. Der Deutsche geht als Favorit ins Match und möchte das Halbfinale klarmachen.

Der Hamburger Alexander Zverev steht im Viertelfinale des Monte Carlo Masters. Dort trifft er auf den 20-jährigen Italiener Jannik Sinner. Wie der Deutsche sich heute schlägt, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: Viertelfinale in Monte Carlo heute im Liveticker

Vor Beginn: Zverev warf im Achtelfinale den Spanier Pablo Carreno Busta aus dem Turnier. Zuvor bezwang er den Argentinier Federico Delbonis.

Vor Beginn: Der Start der Viertelfinal-Partie ist ca. um 14.15 Uhr, der genaue Startzeitpunkt hängt vom Verlauf der anderen Matches an diesem Tag ab.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinales in Monte Carlo zwischen Zverev und Sinner.

Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: Viertelfinale in Monte Carlo heute im Livestream und TV

Das Match könnt Ihr heute live bei Sky verfolgen. Wer sich heute also Alexander Zverev vs. Jannik Sinner live im TV oder im Livestream ansehen will, benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders.

Alle Sky-Kunden können sich das Match auf Sky Sport1 (HD) mit dem Kommentar von Stefan Hempel, Marcel Meinert und Paul Häuser ansehen.

Auch im Internet könnt Ihr die Partie des Deutschen bei Sky live verfolgen. Den Livestream zur Partie können Sky-Kunden über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Da SkyGo in jedem Abo preislich inbegriffen ist, fallen keine zusätzliche Kosten an.

Tennis: Viertelfinale beim Turnier in Monte Carlo

Spieler 1 Spieler 2 Startzeit Alexander Zverev Jannik Sinner 14.15 Uhr Grigor Dimitrov Hubert Hurkacz 13.30 Uhr Diego Schwartzman Stefanos Tsitsipas 16.30 Uhr Alejandro Davidovich Fokina Taylor Fritz 11.10 Uhr