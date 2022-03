Indian Wells: Nadal mit irrem Comeback - Medvedev feiert ersten Sieg als Nr. 1

Australian-Open-Champion Rafael Nadal hat am späten Samstagabend seine erste Niederlage im Jahr 2022 gerade noch abgewendet. Beim Masters in Indian Wells drehte der Spanier ein fast schon verlorenes Match.

Der 21-malige Grand-Slam-Sieger aus Spanien lag gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda im dritten Satz schon 2:5 zurück, gewann am Ende aber 6:2, 1:6, 7:6 (7:3), wobei allein der letzte Durchgang 1:14 Stunden dauerte. Nach seinen Turniersiegen bei den Australian Open und in Acapulco/Mexiko ist Nadal in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Der Mallorquiner baute seinen Startrekord auf 16 Siege aus.

Nach Indian Wells macht der Tennisstar eine Pause, der 35-Jährige fehlt auf der Teilnehmerliste für das anschließende Masters in Miami (ab 23. März). Nadal hatte bereits angekündigt, wegen seiner Gesundheitsprobleme kürzertreten zu wollen. "Ich mache mir jeden Tag Sorgen um meinen Fuß", sagte der Weltranglistenvierte. Er suche die "richtige Balance", was Pausen und Belastung angehe.

Medvedev mit lockerem Auftaktsieg

Anders als Nadal erledigte Daniil Medvedev seine erste Aufgabe in Indian Wells ganz souverän. Der Russe schlug den Tschechen Tomas Machac in der zweiten Runde nach 1:11 Stunden mit 6:3, 6:2 und feierte damit seinen ersten Sieg als Nummer eins der Weltrangliste.

Der 26-jährige Medvedev, der am 28. Februar in der Weltrangliste am 20-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien) vorbeigezogen war, trifft in der dritten Runde auf Filip Krajinovic aus Serbien oder den Franzosen Gael Monfils. Der topgesetzte Medvedev hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Medvedev droht im Kampf um den Titel beim prestigereichen Event zum dritten Mal ein Duell mit Major-Rekordsieger Nadal. Sowohl im Finale der Australian Open als auch im Halbfinale von Acapulco/Mexiko unterlag Medvedev, der bislang vier Masters-Titel gewinnen konnte.