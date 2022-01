Australian Open: Kohlschreiber kann es noch immer, Struff schiebt Frust - US-Open-Finalistin Fernandez schon raus

Philipp Kohlschreiber kann es noch immer, denkt aber mittlerweile auch an ein Karriereende. Jan-Lennard Struff enttäuschte erneut bei den Australian Open. Angelique Kerber ist am Morgen gegen die Estin Kaia Kanepi im Einsatz (ab ca. 8 Uhr im Liveticker). US-Open-Finalistin Leylah Fernandez ist derweil bereits ausgeschieden.

Philipp Kohlschreiber war "tadellos" mit seinem Auftritt zufrieden, Jan-Lennard Struff schob wieder Frust. Während der 38 Jahre alte Routinier aus Augsburg mit einer konzentrierten Vorstellung die zweite Runde der Australian Open erreichte, muss die deutsche Nummer zwei erneut ein frühes Aus bei einem Grand-Slam-Turnier verkraften.

Kohlschreiber schlug den Italiener Marco Cecchinato souverän 6:4, 7:5, 7:6 (7:0) und trifft nun auf Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 15). Der 31 Jahre alte Warsteiner Struff scheiterte dagegen klar an dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Die deutsche Nummer zwei unterlag dem US-Open-Viertelfinalisten am Dienstag 4:6, 3:6, 2:6.

Später am Tag sind noch Qualifikant Maximilian Marterer und Angelique Kerber an ihrem 34. Geburtstag als letzte verbliebene deutsche Spielerin im Turnier gefordert. Die einstige Weltranglistenerste trifft auf die Estin Kaia Kanepi. Am Montag hatten Alexander Zverev, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Oscar Otte die zweite Runde erreicht.

Australian Open: Kohlschreiber spricht über Karriereende

Für Kohlschreiber ist es ein schöner Erfolg, er will im fortgeschrittenen Tennisalter nur noch zu ausgewählten Events reisen: "Bis Wimbledon habe ich für mich entschieden, Vollgas zu geben." Danach wolle er weiterschauen, wie seine Ranglistenposition aussieht. "Falls ich erfolgreiches Tennis spiele, die Punkte mache und in die Turniere noch reinkomme, die ich Lust habe zu spielen, würde ich weitermachen", sagte Kohlschreiber. Ansonsten würde er nach mehr als 20 Profijahren über seinen Abschied von der Tour nachdenken.

Struff grübelte unterdessen, weshalb ihm in Melbourne trotz veränderter Vorbereitung weiter wenig gelingt. "Ich weiß gar nicht, wieso es hier nicht so gut läuft", sagte er: "Mit einem guten Aufschlag und dem Nachgehen könnte es mir eigentlich hier auch gut liegen. Heute war es echt nicht gut."

Einzig 2018 hat er beim ersten Grand Slam des Jahres die erste Runde überstanden. Zudem verlor der Davis-Cup-Spieler nun nach Wimbledon und den US Open im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge sein Auftaktduell bei einem Major.

Australian Open: Titelfavorit Medvedev unzufrieden, aber weiter

Der russische Titelfavorit Daniil Medvedev hat zum Auftakt der Australian Open nicht vollends überzeugen können. Der 25 Jahre alte US-Open-Sieger gewann zwar gegen den zunächst zu zaghaften Schweizer Henri Laaksonen letztlich sicher mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:3), muss sich aber steigern. Medvedev wurde im zweiten und dritten Satz immer unzufriedener mit sich, behielt aber in den entscheidenden Phasen die Nerven.

Jetzt könnte der Weltranglistenzweite aus Moskau auf Publikumsliebling Nick Kyrgios treffen. Medvedev ist durch das unfreiwillige Fehlen des letztjährigen Titelträgers Novak Djokovic der höchstgesetzte Profi in Melbourne. Gemeinsam mit Alexander Zverev zählt er zu den klaren Titelanwärtern, auch der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal ist weiter zu beachten.

Im vergangenen September sicherte sich Medwedew mit einem Finalsieg über Djokovic in New York den ersten Majortitel seine Karriere.

Australian Open: Muguruza weiter - Fernandez schon raus

Die spanische Titelanwärterin Garbine Muguruza ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat zum zehnten Mal in Serie ihr erstes Duell in Melbourne gemeistert. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag 6:3, 6:4 gegen die Französin Clara Burel durch und bleibt im Rennen um die ersten große Trophäe des Jahres.

Die an Nummer drei gesetzte Muguruza gewann 2016 die French Open und ein Jahr später Wimbledon, bevor sie weit in der Weltrangliste zurückfiel. Im vergangenen Jahr meldete sie sich dann in der Weltspitze zurück, gewann Titel in Chicago und Dubai, bevor sie im November bei den WTA Finals in Guadelajara einen Coup landete. Nun will Muguruza in Melbourne daran anknüpfen.

Raus sind dagegen die US-Open-Finalistin Leylah Fernandez und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Die Kanadierin Fernandez unterlag der Australierin Maddison Inglis, die mit einer Wildcard gestartet war. Die Tschechin Kvitova fand gegen die Rumänin Sorana Cirstea kein Rezept und unterlag 2:6, 2:6. Die Estin Anett Kontaveit, seit Monaten in bestechender Form, schlug Kvitovas Landsfrau Katerina Siniakova 6:2, 6:3.

Australian Open, Tag 2: Die wichtigsten Ergebnisse

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Angelique Kerber (GER/16) Kaia Kanepi (EST) ab ca. 8 Uhr im LIVETICKER Garbine Muguruza (ESP/3) Clara Burel (FRA) 6:3, 6:4 Iga Swiatek (POL/7) Harriet Dart (GBR) 6:3, 6:0 Anett Kontaveit (EST/6) Katerina Siniakova (CZE) 6:2, 6:3 Aryna Sabalenka (BLR/2) Storm Sanders (AUS) Emma Raducanu (GBR/17) Sloane Stephens (USA) ab ca. 11 Uhr im LIVETICKER Leylah Fernandez (USA/23) Maddison Inglis (AUS) 4:6, 2:6 Anastasya Pavlyuchenkova (RUS/10) Anna Bondar (HUN) 6:2, 6:1

Herren: