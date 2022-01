Australian Open - Mit langem Anlauf ins Viertelfinale: Cornet überrascht weiter - LIVE: Cressy ärgert Medvedev

Der wundersame Lauf der Französin Alize Cornet geht bei den Australian Open weiter. Die 32-Jährige aus Nizza hat in Melbourne die frühere Weltranglistenerste Simona Halep ausgeschaltet und steht bei ihrer 63. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier erstmals im Viertelfinale. Bei den Herren kämpft derzeit Daniil Medvedev (LIVETICKER) um den Einzug in die nächste Runde.

Cornet setzte sich 6:4, 3:6, 6:4 durch, sank anschließend ergriffen auf die Knie und verdrückte einige Freudentränen.

"Es war ein unglaublicher Kampf hier in der Hitze. Nach einer halben Stunde haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Aber wir haben zweieinhalb Stunden durchgehalten", sagte Cornet anschließend: "Ein Traum wird für mich wahr mit meinem ersten Viertelfinale. Es ist nie zu spät."

Die Nummer 61 der Weltrangliste trifft nun auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die sich 4:6, 6:4, 6:4 gegen die Belgierin Elise Mertens durchsetzte.

Navratilova kritisiert Umgang mit Peng-Protesten

Tennisikone Martina Navratilova hat die Veranstalter der Australian Open für den Umgang mit Protesten in der Causa Peng Shuai kritisiert. Die 65-Jährige bezeichnete es als "erbärmlich", dass Sicherheitskräfte die Zuschauer daran hindern, im Melbourne Park T-Shirts mit der Aufschrift "Wo ist Peng Shuai?" zu tragen.

"Das ist einfach nur erbärmlich. Die WTA steht damit ziemlich alleine da!!!", twitterte die 18-malige Grand-Slam-Siegerin. Die Tennisspielerinnen-Vereinigung WTA hatte sich immer wieder klar positioniert und eine transparente Aufklärung nach den Missbrauchsvorwürfen der einstigen Weltranglistenersten im Doppel gegen den ehemaligen chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli gefordert. Peng ist seit Anfang November kaum noch in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten.

Die Organisatoren in Melbourne hatten nach Kritik an ihrem Vorgehen erklärt, ihre Eintrittsbedingungen erlaubten "keine Kleidung, Banner oder Schilder, die kommerziell oder politisch sind". Die Sicherheit von Peng Shuai sei aber ihr Hauptanliegen. Aktivisten kündigten unterdessen an, 1000 T-Shirts drucken und so viele wie möglich in die Arenen der Australian Open bringen zu wollen.

Australian Open: Die heutigen Matches und Ergebnisse

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis D. Collins (27) E. Mertens (19) 4:6, 6:4. 6:4 S. Halep (14) A. Cornet 4:6, 6:3, 4:6 I. Swiatek (7) S. Cirstea circa 8.30 Uhr K. Kanepi A. Sabalenka (2) ab circa 11 Uhr im LIVETICKER

Herren: