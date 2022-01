Australian Open: Gojowczyk und Maria scheitern in Runde eins

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den Australian Open in der ersten Runde gescheitert. Der 32 Jahre alte Münchner unterlag in seiner Erstrundenbegegnung am Montag dem Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 3:6, 3:6. Gojowczyk war letztlich chancenlos und musste sich nach einen Spielzeit von 1:36 Stunden dem Weltranglisten-65. geschlagen geben. Souverän in die zweite Runde eingezogen sind hingegen Rafael Nadal (SPA) und Naomi Osaka (JPN).

Gojowczyk hatte sich zuletzt in der Weltrangliste auf Platz 87 hochgekämpft und war bei den US Open im vergangenen Jahr als Qualifikant noch ins Achtelfinale vorgestoßen - in Melbourne konnte er an den Erfolg nicht anknüpfen.

Auch für Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist das Turnier nach dem ersten Tag bereits beendet. Die Athletin aus Bad Saulgau verkaufte sich gegen die US-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) bei der 4:7, 6:7 (2:7)-Niederlage aber teuer.

Die 34 Jahre alte Maria stand in Melbourne aufgrund ihres Protected Rankings im Hauptfeld, obwohl sie in der Weltrangliste nur auf Platz 258 geführt wird. Erst im Juli 2021 war sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und fast einjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) greift am Dienstag gegen Kaia Kanepi (Estland) ins Geschehen ein.

AO: Nadal und Osaka sicher weiter

Rafael Nadal ist hingegen ohne Wackler in seine Mission 21. Grand-Slam-Sieg gestartet. Der 35 Jahre alte Spanier, der nach der Ausweisung seines großen Konkurrenten Novak Djokovic noch stärker in den Blickpunkt gerückt ist, bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron überzeugend mit 6:1, 6:4, 6:2.

"Es ist fantastisch, dass ich wieder dabei bin", sagte Nadal, der die Australian Open bislang einmal 2009 gewonnen hat. Ihn erwartet nun ein Duell mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann oder dem Australier Thanasi Kokkinakis, der gerade in Adelaide seinen ersten ATP-Titel gewonnen hat.

Nadal wirkt bereit und im Vollbesitz seiner Kräfte. "Man weiß nie genau, wo man steht, wenn man aus Verletzungspausen zurückkommt. Es hilft, Matches zu gewinnen", sagte er.

Auch Titelverteidigerin Naomi Osaka zog souverän in die zweite Runde ein. Die 24 Jahre alte Japanerin schlug am Montag die Kolumbianerin Camila Osorio glatt mit 6:3, 6:3 und machte damit einen überzeugenden Eindruck.

"Es ist immer schön, hier in Melbourne zu starten", sagte die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka: "Ich habe für die Umstände ziemlich gut gespielt. Hier sind alle sehr nett zu mir, das hat einen sehr positiven Einfluss auf mich."

Osaka war nach ihrem tränenreichen Abschied bei den US Open und einer anschließenden, viermonatigen Pause erst im Januar auf die Tour zurückgekehrt.

Auch weiter ist Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz, die 6:4, 6:3 gegen die Französin Kristina Mladenovic gewann. Die Ukrainerin Elina Switolina gab sich beim 6:1, 7:6 (7:4) gegen Mladenovics Landsfrau Fiona Ferro keine Blöße.

