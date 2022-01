Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 4, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Auch an Tag 4 der Australian Open greifen wieder zahlreiche Topstars zum Schläger. Welche das sind und wo Ihr deren Spiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 4

In der Nacht auf Donnerstag, 20. Januar, gehen die Australian Open in ihren vierten Turniertag. Im Einzel werden die noch offenen Zweitrundenspiele der Damen und Herren absolviert, im Doppel geht es mit Spielen der 1. Runde weiter. Dazu startet der Wettbewerb im Mixed.

Aus deutscher Sicht ist mit Philipp Kohlschreiber nur ein Spieler gefordert. Der 38 Jahre alte Routinier trifft in der 2. Runde auf den an Position 15 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

Im wohl interessantesten Match des Tages stehen sich Daniil Medevedev (Russland) und Lokalmatador Nick Kyrgios in der Night Session gegenüber.

Rod Laver Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Alize Cornet Garbine Muguruza (3) 2. Runde / Damen (Einzel) Xinju Wang Aryna Sabalenka (2) 2. Runde / Damen (Einzel) Kamil Majchrzak Alex De Minaur (32) 2. Runde / Herren (Einzel) ab 9 Uhr Nick Hyrgios Daniil Medvedev (2) 2. Runde / Herren (Einzel) Simona Halep (14) Beatriz Haddad Maia 2. Runde / Damen (Einzel)

Margaret Court Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Anett Kontaveit (6) Clara Tauson 2. Runde / Damen (Einzel) Hailey Baptiste Maddison Inglis 2. Runde / Damen (Einzel) Sebastian Baez Stefanos Tsitsipas (4) 2. Runde / Herren (Einzel) ab 9.00 Uhr Danka Kovinic Emma Raducanu (17) 2. Runde / Damen (Einzel) Steve Johnson Jannik Sinner (10) 2. Runde / Herren (Einzel)

John Cain Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Iga Swiatek (7) Rebecca Peterson 2. Runde / Damen (Einzel) ab 3 Uhr Frances Tiafoe Taylor Fritz (20) 2. Runde / Herren (Einzel) ab 4.30 Uhr Shuai Zhang Elena Rybakina 2. Runde / Damen (Einzel) ab 7.30 Uhr Andy Murray Taro Daniel 2. Runde / Herren (Einzel)

Kia Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Andrey Rublev (5) Ricardas Berankis 2. Runde / Herren (Einzel) Samantha Stosur Anastasia Pavlyuchenkova (10) 2. Runde / Damen (Einzel) Alejandro Davidovich Fokina Felix Auger-Aliassime (9) 2. Runde / Damen (Einzel)

1573 Arena:

Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde Ana Konjuh Danielle Collins (27) 2. Runde / Damen (Einzel) Daniel Evans (24) Arthur Rinderknech 2. Runde / Herren (Einzel) Roberto Bautista Agut (15) Philipp Kohlschreiber 2. Runde / Herren (Einzel) Pedro Martinez Cristian Garin [16] 2. Runde / Herren (Einzel)

© getty Philipp Kohlschreiber bekommt es in der Nacht auf Donnerstag mit Roberto Bautista Agut zu tun.

Spiele auf weiteren Courts:

Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde Norbert Gombos Marin Cilic (27) 2. Runde / Herren (Einzel) Elise Mertens (19) Irina-Camelia Begu 2. Runde / Damen (Einzel) M. Brengle / T. Maria M. Adamczak /X. Han 1. Runde / Damen (Doppel) D. Koepfer / J. Struff F. Krajinovic / M. Sabanov 1. Runde / Herren (Doppel) J. Lohoff / M. Zanevska K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 1. Runde / Damen (Doppel) D. Saville / L. Saville A. Guarachi / T. Pütz 1. Runde (Mixed)

Australian Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Eurosport berichtet auch von vierten Turniertag der Australian Open in aller Ausführlichkeit im TV und im Livestream. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 1 Uhr und dauert bis zum Ende des letzten Matches des Tages durchgehend an. Auch danach ist auf Eurosport 1 und Eurosport 2 (kostenpflichtig) noch nicht Schluss mit Tennis. Es folgen Analysen mit Experten wie Boris Becker und Barbara Rittner.

Sehen könnt Ihr die Eurosport-Übertragung auch im kostenpflichtigen Eurosport Player als Livestream. Ein Monatsabo kostet 6,99 Euro, es besteht aber die Möglichkeit, den offiziellen Eurosport-Streamingkanal einen Monat lang gratis zu testen.

Die beiden Eurosport-Kanäle, und damit alle Übertragungen von den Australian Open, werden dank einer Kooperation mit Eurosport auch bei DAZN angeboten. Der Streamingdienst hat mit Live-Übertragungen aus den Sportarten, Fußball, Basketball, American, Football, Tennis, Darts oder Motorsport aber noch viel mehr zu bieten.

Australian Open heute live: Liveticker

SPOX bietet täglich ausführliche Liveticker von ausgewählten Spielen der Australian Open an. Schaut einfach in unsere Tagesübersicht und erfahrt welche Spiele wir am vierten Turniertag für Euch tickern.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

Dameneinzel