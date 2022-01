Bei den Australian Open stehen sich heute im Finale der Herren Rafael Nadal und Daniil Medvedev gegenüber. Alle Informationen zur Übertragung des Matches und wo Ihr das Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN-Abo sichern und das Finale der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev live erleben!

Die 110. Ausgabe der Australian Open neigt sich dem Ende entgegen. Nachdem gestern die Damen ihr Finale schon bestritten haben, sind am heutigen Tag die Herren an der Reihe. Daniil Medvedev, der im letzten Jahr die US-Open gewann, trifft auf den 20-maligen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal.

Australian Open Finale, Übertragung: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die 110. Ausgabe der Australian Open grenzt für Rafael Nadal an ein Märchen. Noch vor wenigen Monaten plagte sich der Spanier mit einer hartnäckigen Fußverletzung rum und musste gar die Saison 2021 frühzeitig beenden. Sogar ein Karriereende stand im Raum. Zudem infizierte er sich im Dezember noch mit dem Coronavirus.

Nadal kämpfte sich jedoch wieder zurück und steht heute in seinem insgesamt sechsten Australian Open Finale. Ein Mal, im Jahr 2009, konnte der Spanier das Turnier gewinnen. Auf dem Weg ins Finale bei den diesjährigen Australian Open räumte er unter anderem Matteo Berrettini und den Zverev-Bezwinger Denis Shapovalov aus dem Weg.

Mindestens genauso viel Presse-Rummel gab es nach dem Halbfinalsieg von Daniil Medvedev. Der Russe schrieb bei seinem Viersatz-Erfolg über Stefanos Tsitsipas jedoch nicht nur sportliche Schlagzeilen: Mitten im zweiten Satz kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Stuhlschiedsrichter und Medvedev. Der Russe beleidigte dabei den Unparteiischen schwer. In Folge dessen wurde der Weltranglistenzweite mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 10.750 Euro belangt. Kann Medvedev heute seinen zweiten Grand-Slam-Sieg holen oder wird Rafael Nadal heute mit seinem 21. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordhalter bei den Männern?

Australian Open Finale, Übertragung: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Australian Open Finale der Herren

Australian Open Finale der Herren Match: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev Datum: 30. Januar

30. Januar Start: ca. 9.30 Uhr

ca. 9.30 Uhr Austragungsort: Rod Laver Arena, Melbourne

Rod Laver Arena, Melbourne Übertragung im TV: Eurosport

Eurosport Übertragung im Livestream: DAZN , Eurosport Player

, Eurosport Player Liveticker: SPOX

Australian Open Finale, Übertragung: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt das Finale der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV! Ab 9.15 Uhr beginnen auf dem Sportsender die Vorberichte zum Match. Um circa 9.30 Uhr beginnt dann das Finale. Eurosport bietet zudem einen Livestream des Spiels an, welchen Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen könnt.

© getty Bei seinem Halbfinalsieg beleidigte Daniil Medvedev den Stuhlschiedsrichter schwer. Hat der Russe seine Emotionen heute besser im Griff?

DAZN zeigt das Finale der Australian Open heute ebenfalls im Livestream. Dabei seht Ihr beim Streamingdienst die Übertragung von Eurosport, aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und dem Sportsender. Die Übertragung des Matches beginnt somit auch auf DAZN heute um 9.15 Uhr.

Neben den Australian Open könnt Ihr auf DAZN eine Vielzahl weiterer Sporthighlights streamen. Dazu zählen die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Boxen, MMA, Wintersport und noch viele weitere Sportevents.

Ein Abonnement bei DAZN kostet bis zum 31. Januar noch 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Ab dem 1. Februar zahlt Ihr als Neu-Kunden bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ bietet DAZN ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Wenn Ihr schon ein Abo bei DAZN besitzt, ändert sich Euer Tarif bis zum 31. Juli 2022 nicht.

Australian Open Finale, Übertragung: Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch heute das Finale der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev im ausführlichen Liveticker. Mit diesem verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Court. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der letzten zehn Jahre

Jahr Gewinner Verlierer Ergebnis 2012 Novak Đoković Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:75, 7:5 2013 Novak Đoković Andy Murray 6:72, 7:63, 6:3, 6:2 2014 Stan Wawrinka Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 2015 Novak Đoković Andy Murray 7:65, 6:74, 6:3, 6:0 2016 Novak Đoković Andy Murray 6:1, 7:5, 7:63 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 2018 Roger Federer Marin Čilić 6:2, 6:75, 6:3, 3:6, 6:1 2019 Novak Đoković Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3 2020 Novak Đoković Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 2021 Novak Đoković Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2