Tennisstar Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Landsmann Daniel Altmaier. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Ihr wollt das deutsche Duell in der ersten Runde der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier heute live verfolgen? Dann abonniert DAZN für 14,99 Euro pro Monat!

Direkt in der ersten Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres kommt es zu einem deutschen Duell. Der Weltranglistendritte Alexander Zverev tritt in der Rod Laver Arena gegen Underdog Daniel Altmaier an. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: Australian Open 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einer wird heute auf jeden Fall noch dazukommen, da sich Alexander Zverev und Daniel Altmaier gegenüberstehen. Zverev, der immer noch seinen ersten Grand-Slam-Titel jagt, geht als haushoher Favorit ins Duell mit seinem Landsmann, der auf Rang 91 der Weltrangliste zu finden ist.

Vor Beginn: Die Australian Open, die ohne Titelverteidiger Novak Djokovic stattfinden, sind eröffnet. Am ersten Tag ist auch bereits einiges passiert. Mit Peter Gojowczyk, Tatjana Maria und Andrea Petkovic mussten sich drei Deutsche bereits aus dem Turnier verabschieden.

Vor Beginn: Das Duell geht um ca. 10.15 Uhr auf dem Court in der Rod Laver Arena los. Davor belegen die Weltranglistenerste der Damen Ashleigh Barty und Lesja Zurenko noch den Platz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Erstrundenpartie bei den Australian Open zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier.

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: Australian Open 1. Runde heute im TV und Livestream

Eurosport besitzt die Übertragungsrechte für die Australian Open und ist daher auch für die Übertragung des Matches Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier zuständig. Der Sportsender bietet sowohl bei Eurosport 1 (Free-TV) als auch bei Eurosport 2 die Duelle in Australien an. Die beiden Sender könnt Ihr zudem auch im kostenpflichtigen Eurosport-Player (Livestream) abrufen.

Dadurch, dass Eurosport das Turnier live im TV und Livestream zeigt, ist auch DAZN für die Übertragung verantwortlich. Der Grund dafür ist die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, die beide Eurosport-Sender ununterbrochen den DAZN-Kunden anbietet.

Das DAZN-Abonnement ist mit einem Preis in Höhe von 14,99 Euro versehen. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Australian Open: Die Sieger der fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Čilić 2019 Novak Đoković Rafael Nadal 2020 Novak Đoković Dominic Thiem 2021 Novak Đoković Daniil Medwedew

Dameneinzel