ATP Finals, Übertragung: Halbfinale mit Alexander Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den ATP Finals wird es langsam spannend. Heute wird das Halbfinale, wo auch der Deutsche Alexander Zverev zum Einsatz kommt, absolviert. Wie Ihr die Halbfinalspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auf dem Centre Court im Turiner Pala alpitour kommt es am heutigen Samstag, den 20. November, zu zwei Tennis-Showdowns. Das Halbfinale steht an. Zwei Matches stehen also auf dem Programm. Zuerst treffen um 14 Uhr Daniil Medvedev und Casper Ruud aufeinander, bevor sich am Abend um 21 Uhr Novak Djokovic und Deutschlands Titelhoffnung Alexander Zverev duellieren.

ATP Finals: Die Halbfinalpartien im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Samstag, 20. November 2021 14 Uhr Daniil Medvedev Casper Ruud Samstag, 20. November 2021 21 Uhr Novak Djokovic Alexander Zverev

© getty Zuletzt musste sich Sascha dem Serben im Halbfinale bei den US Open geschlagen geben.

ATP Finals, Übertragung: Halbfinale mit Alexander Zverev heute live im TV und Livestream

Für die Runde der letzten Vier übernimmt heute erneut Sky die Übertragung. Die Matches laufen allesamt auf dem Sender Sky Sport 2 (HD). Ab 13.45 Uhr seht Ihr das erste Halbfinale zwischen Medvedev und Ruud. Wer das Duell zwischen Djokovic und Zverev verfolgen möchte, kann dies ab 20.45 Uhr machen. Sky zeigt heute zudem auch die Halbfinalmatches im Doppel.

Den ganzen Tag über werdet Ihr von den Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser begleitet. Als Experte kommt Patrik Kühnen zum Einsatz.

Darüber hinaus ist Sky auch für eine Übertragung im Livestream zuständig. Zwei Optionen ermöglichen Euch, diesen freizuschalten: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen ein SkyTicket. Die beiden Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

ATP Finals, Übertragung: Halbfinale mit Alexander Zverev heute im Liveticker

Beide Partien könnt Ihr, solltet Ihr keinen Zugang auf das Pay-TV- oder Livestream-Angebot von Sky haben, auch im Liveticker verfolgen. Diese bietet SPOX auf der eigenen Website. Schaut vorbei und seid damit stets auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Novak Djokovic vs. Alexander Zverev: Die beiden Kontrahenten im Head-to-Head-Vergleich

Alexander Zverev muss zum elften Mal in seiner Karriere gegen Novak Djokovic ran. Dabei spricht die Bilanz eindeutig für den Serben. Sieben der zehn Duelle entschied der Djoker für sich. In diesem Kalenderjahr holte sich der 20-fache Grand-Slam-Champion in vier Begegnungen gleich dreimal den Sieg gegen Zverev, der immerhin bei den Olympischen Spielen die Nase vorn hatte.