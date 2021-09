US Open, Tag 6: Sorgt Otte für die nächste deutsche Sensation? Djokovic und Zverev vor Pflichtaufgaben

Die dritte Runde bei den US Open wird heute abgeschlossen, Oscar Otte und Alexander Zverev wollen einem deutschen Duo ins Achtelfinale folgen. Auch Novak Djokovic ist im Einsatz.

Den Auftakt macht die große deutsche Überraschung Otte, der sich auch gegen Andreas Seppi Chancen ausrechnen dürfte (hier im Liveticker). Im Anschluss ist der Weltranglistenerste Djokovic gegen Pablo Andujar der klare Favorit (Liveticker), in der Nacht will Zverev gegen Jack Sock in die Runde der besten 16 einziehen (Liveticker).

US Open, Tag 6: Die wichtigsten Matches des Tages