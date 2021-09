US Open, Tag 10: Raducanu wirft Bencic raus und erreicht Halbfinale

Durchstarterin Emma Raducanu ist bei den US Open weiter nicht zu bremsen. Die 18 Jahre alte Britin hat Olympiasiegerin Belinda Bencic im Viertelfinale eindrucksvoll besiegt. Raducanu schlug die sechs Jahre ältere Schweizerin am Mittwoch ohne jedes Nervenflattern 6:3, 6:4 und erreichte zum ersten Mal ihrer Karriere die Runde der letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier.

Raducanu, 150. im WTA-Ranking, ist damit auch die erste Qualifikantin im Halbfinale von New York und die erst die dritte Athletin nach Billie Jean King 1979 und Kim Clijsters 2009, die es als Spielerin jenseits der Top 100 so weit schaffte. "Ich musste mich nach dem Start des Matches etwas anpassen und bin einfach nur glücklich, dass ich durchgekommen bin", sagte Raducanu.

Sie erwartet in der Runde der besten vier nun ein Duell mit der früheren Weltranglistenersten Karolina Pliskova aus Tschechien oder der French-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari aus Griechenland. Das zweite Halbfinale bestreiten die 19 Jahre junge Kanadierin Leylah Fernandez und die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus. Angelique Kerber war im Achtelfinale als letzte deutsche Teilnehmerin an Fernandez gescheitert.

Raducanu hatte erstmals in Wimbledon in diesem Sommer so richtig für Furore gesorgt. Bei dem Rasenklassiker war sie bei ihrem Majordebüt direkt sie ins Achtelfinale eingezogen und musste dann wegen Atemproblemen aufgeben.