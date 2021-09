US Open: Halbfinale am Donnerstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Endspiele bei den US Open rücken immer näher. Am heutigen Donnerstag geht es unter anderem im Einzel der Damen um den Einzug in das Finale. Hier gibt's die Informationen zu den Begegnungen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

US Open: Halbfinale am Donnerstag - Die wichtigsten Infos

Die US Open neigen sich ihrem Ende entgegen. Das mag sich einerseits negativ anhören, andererseits bedeutet es, dass die spannenden Endspiele immer näher rücken. Ehe am morgigen Freitag, den 10. September im Einzel der Männer das Halbfinale ausgetragen wird, geht es heute Nacht (von Donnerstag, 9. September auf Freitag, 10. September) damit unter anderem bei den Damen los.

Zum einen stehen sich Leylah Fernandez und Aryna Sabalenka gegenüber, im anderen Duell kämpfen Emma Raducanu und Maria Sakkari um den Einzug in das Finale. Los geht es in der Nacht um 1.00 Uhr, Schauplatz ist nach wie vor das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City.

Zur Sache geht es heute zudem auch im Herren-Doppel. Ab 18 Uhr treten Sam Querrey und Steve Johnson gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury an. Die andere Begegnung: Filip Polasek und John Peers gegen Bruno Soares und Jamie Murray.

Und: Im Mixed-Doppel kommt es zum Aufeinandertreffen Jessica Pegula und Austin Krajicek gegen Joe Salisbury und Desirae Krawczyk.

US Open: Halbfinale am Donnerstag heute live im TV und Livestream

Die US Open strahlt auch heute Eurosport live aus. Auf Eurosport 1 geht es um 17.55 Uhr mit der Übertragung los, die Sendung geht bis 22 Uhr. Um 1 Uhr nachts geht es dann wieder weiter.

Ihr könnt somit einerseits klassisch an Eurem Fernsehgerät einschalten. Euch bietet sich aber auch die Möglichkeit, im Livestream einzuschalten und das Eurosport-Programm zu verfolgen. Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr beide Eurosport-Kanäle auch bei dem Streamingdienst abrufen. Grundlage dessen ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

US Open, Halbfinale: Die heutigen Damen-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 10. September ab 01.00 Uhr Leylah Fernandez Aryna Sabalenka 10. September ab 2.15 Uhr Emma Raducanu Maria Sakkari

US Open, Halbfinale: Die heutigen Herren-Doppel-Matches im Überblick