Alexander Zverev trifft im Achtelfinale auf den Italiener Jannik Sinner. Wer schnappt sich das Ticket für das Viertelfinale? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

In einem harten Fight in der dritten Runde profitierte Zverev von der Aufgabe von Jack Sock. Jetzt steht das Duell gegen Sinner an. Hier gibt es das komplette Match im Liveticker.

Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: Achtelfinale bei den US Open heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Das Duell Zverev gegen Sinner ist kein unbekanntes: die beiden trafen bereits zweimal im vergangenen Oktober aufeinander. Bei den French Open musste sich der Hamburger geschlagen geben, zwei Wochen später revanchierte er sich jedoch mit einem glatten Zweisatzsieg beim Turnier in Köln.

Vor Beginn: Für 18 Uhr deutscher Zeit ist die Partie angesetzt. Es ist das erste Spiel des Tages im Arthur-Ashe-Stadium.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker Alexander Zverev vs. Jannik Sinner in der 1. Runde der US Open!

Alexander Zverev vs. Jannik Sinner: Achtelfinale bei den US Open heute im TV und Livestream - die Übertragung

Die US Open sind dieses Jahr dank Eurosport im Free-TV zu sehen, der Sportsender steigt bereits um 16.45 Uhr in die Übertragung ein und zeigt Livebilder aus New York bis tief in die Nacht.

Kunden vom Streamingdienst DAZN können sich das Event sogar gratis anschauen: die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 sind schon im Liveprogramm integriert.

Das monatlich kündbare Abonnement auf DAZN kostet euch 14,99 Euro, mit dem Jahresabo beim Preis von 149,99 Euro spart ihr knapp zwei Monatsraten. In jedem Fall könnt Ihr das gesamte Angebot erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

US Open, Achtelfinale: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 6. September 18.00 Uhr Alexander Zverev (GER) Jannik Sinner (ITA) 6. September ca. 19.00 Uhr Reilly Opelka (USA) Lloyd Harris (RSA) 6. September ca. 21.00 Uhr Oscar Otte (GER) Matteo Berrettini (ITA) 7. September 01.00 Uhr Novak Djokovic (SRB) Jenson Brooksby (USA)

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

US Open, Achtelfinale: Die heutigen Damen-Matches im Überblick