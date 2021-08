US Open, Tag 1: Kohlschreiber, Kerber und Petkovic im Einsatz - Murray vs. Tsitsipas

An Tag 1 der US Open sind gleich fünf Deutsche im Einsatz, darunter Angelique Kerber, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic. Außerdem steht das mit Spannung erwartete Match von Stefanos Tsitsipas gegen Andy Murray an.

Nach der Partie von Kohlschreiber gegen Marin Cilic (hier geht's zum Liveticker) stehen zudem noch die Begegnungen von Kerber gegen Dayana Yamstremska (hier im Liveticker) sowie der Kracher zwischen Murray und Tsitsipas (Liveticker) an.

US Open, Tag 1: Die wichtigsten Matches des Tages