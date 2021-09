US Open: Runde 2 am Mittwoch heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der dritte Tag bei den US Open steht an. Bei den Damen unter anderem im Einsatz ist auch Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die zweite Runde am Mittwoch im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

US Open: Runde 2 am Mittwoch - Die wichtigsten Infos

Die erste Runde der US Open ist zu Ende. Am heutigen Mittwoch, den 1. September, beginnt auch schon die zweite Runde. Ab 17 Uhr sind die Athletinnen und Athleten im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City, in Aktion.

Aus deutscher Sicht werden heute höchstattraktive Matches geboten. Vor allem Dominik Koepfer hat ein schweres Los bekommen. Der Deutsche trifft nämlich auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev. Philipp Kohlschreiber, der in der Auftaktrunde den US-Open-Sieger von 2014 Marin Cilic nach 0:2-Rückstand besiegte, muss gegen den Spanier Pablo Andujar-Alba ran. Peter Gojowczyk trifft auf Dusan Lajovic.

Bei den Damen spielt Andrea Petkovic gegen Garbine Muguruza und Angelique Kerber steht Anhelina Kalinina gegenüber.

© getty Dominik Koepfer trifft in der zweiten Runde der US Open auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev.

US Open: Runde 2 am Mittwoch heute live im TV und Livestream

Bei Eurosport könnt Ihr heute ab 16.50 Uhr Tennis auf höchstem Niveau verfolgen. Sowohl bei Eurosport 1 als auch bei Eurosport 2 laufen die US Open. Die Livebilder bei Eurosport 1 bekommt Ihr im frei empfangbaren Fernsehen geboten.

Zudem bietet der Sportsender auch einen Livestream - den Eurosport-Player - an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig, außer Ihr verfügt bereits über ein DAZN-Abonnement. Dann habt Ihr täglich Zugriff auf Eurosport 1 und Eurosport 2, da die beiden Sender dank der Kooperation mit Eurosport zum DAZN-Angebot dazugehören.

Mit dem DAZN-Abo habt ihr außerdem Zugang zu Spitzenfußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Darts, Handball, US-Sport (NBA, NHL, MLB), Wrestling, Boxen, Rugby, Motorsport und viele weitere Sportarten.

Dafür müsst Ihr entweder 14,99 Euro jeden Monat blättern oder einmal im Jahr 149,99 Euro zahlen. Davor bietet Euch DAZN die an, den Streamingdienst erst einmal einen Monat gratis zu testen. Dies gilt jedoch nur mehr bis zum 30. September.

US Open, 2. Runde: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. September ab 17 Uhr Carlos Alcaraz Arthur Rinderknech 1. September Kevin Anderson Diego Schwartzman 1. September Facundo Bagnis Marco Trungelliti 1. September Roberto Bautista-Agut Emil Ruusuvuori 1. September Grigor Dimitrov Alexei Popyrin 1. September Cristian Garin Henri Laaksonen 1. September Marcos Giron Daniel Evans 1. September Dominik Koepfer Daniil Medvedev 1. September Philipp Kohlschreiber Pablo Andujar-Alba 1. September Dusan Lajovic Peter Gojowczyk 1. September Adrian Mannarino Stefanos Tsitsipas 1. September Brandon Nakashima Alex Molcan 1. September Andrey Rublev Pedro Martinez 1. September Casper Ruud Botic van de Zandschulp 1. September Frances Tiafoe Guido Pella 1. September Bernabe Zapata Miralles Felix Auger-Aliassime

US Open, 2. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick