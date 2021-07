Wimbledon-Erkenntnisse: Novak Djokovic ist gleichzeitig Thanos und Iron Man

Novak Djokovic hat das Wimbledon-Finale gegen Matteo Berrettini gewonnen und seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt. Der Serbe war einmal mehr unschlagbar - und könnte sich Rafael Nadal bei den US Open ein historisches Duell liefern. Das Fazit zu Angelique Kerber und Alexander Zverev fällt unterschiedlich aus, während Ashleigh Barty das Chaos auf der Damen-Tour beenden könnte. Die Erkenntnisse zum Turnier.

1. Novak Djokovic ist Thanos: Sein Wimbledon-Titel war unvermeidbar

Als klarer Favorit, spätestens nach seinem Titel bei den French Open, war Djokovic nach London gereist, einmal mehr wurde er seiner Favoritenrolle gerecht. Auch wenn er in seinem Auftaktmatch gegen Qualifikant Jack Draper direkt den ersten Satz verlor, auch wenn er gegen Denis Shapovalov im Halbfinale lange nicht wirklich der bessere Spieler war, auch wenn er gegen Queens-Sieger Berrettini den ersten Satz verlor: Irgendwie schien sein sechster Wimbledon-Erfolg von Beginn an "unvermeidbar".

Wie Thanos Infinity Steine sammelt, so sammelt Djokovic in den letzten Jahren seine Slams - acht der letzten zwölf hat er gewonnen. Und wie bei Thanos scheint seine Macht mit jedem Slam zu wachsen, den er seiner Sammlung hinzufügt. Seine Unvermeidbarkeit, sie lastet schwer auf den Herausforderern. Dazu kommt: Nole ist eben nicht nur Thanos, sondern gleichzeitig auch ein Iron Man. Niemand auf der Tour ist fitter oder bewegt sich besser als der mittlerweile 34-Jährige, der nach dem Finale eine Warnung an die Konkurrenz richtete: "Mein Spiel ist wahrscheinlich so komplett wie nie zuvor. Und ein Ende ist nicht in Sicht."

Ob er ein Match klar gewinnt wie das Australian-Open-Finale gegen Daniil Medvedev, ob er schon kurz vor dem Aus steht wie in Paris gegen Stefanos Tsitsipas, oder ob er sich erst reinkämpfen muss wie am Sonntag gegen Berrettini: Djokovics Aura der Unbesiegbarkeit ist mittlerweile fast schon die halbe Miete. In absoluter Bestform zeigte er sich auf dem Heiligen Rasen alles in allem eigentlich selten, kämpfte vor dem Endspiel mit den Nerven, wie er später zugab, schlug nicht gut auf (5 Asse, 4 Doppelfehler). Trotzdem schien der Titel von Beginn an nur ein Fingerschnippen entfernt.

Die Brillanz des Serben ist dabei immer zweifacher Natur: Zum einen schafft er es, sein Level immer in den entscheidenden Momenten anzuheben, Breakbälle abzuwehren, gute erste Aufschläge zu bringen, wenn er sie am dringendsten benötigt. Zum anderen drückt er gleichzeitig das Level seines Gegners immer wieder herunter. Durch seine Fähigkeiten in der Defensive, durch seinen "sechsten Sinn" am Netz, durch seine wenigen Fehler.

"Ich glaube nicht, dass ich mein bestes Match gespielt habe", sagte Berrettini im Anschluss. "Aber das liegt an Novak. Er hat mich dazu gezwungen, und das ist seine Stärke. Deshalb ist er einer der besten aller Zeiten." Der 25-Jährige hatte nach gewonnenem ersten Durchgang noch nie ein Match auf Rasen verloren (22-0). Aber gegen den Djoker sind derartige Statistiken Schall und Rauch. "Der Typ ist unbesiegbar", sagte Coach Goran Ivanisevic. "Das ist wie im Film: Du muss ihn 27-mal umbringen und er steht trotzdem wieder auf."

Djokovic, Nadal und Federer: Statistiken im Vergleich

Novak Djokovic Rafael Nadal Roger Federer Grand-Slam-Titel 20 20 20 Masters-Titel 36 36 28 Turniersiege 85 88 103 ATP Finals 5 0 6 Siegquote ATP-Matches (Prozent) 83,23 83,16 82,0 Nummer 1 der Weltrangliste (Wochen) 328 209 310

2. Ultimativer Showdown Djokovic vs. Nadal bei den US Open?

Tennis-Fans in aller Welt dürfen sich spätestens jetzt den 12. September rot im Kalender markieren. An diesem Tag nämlich findet das Finale der US Open in Flushing Meadows statt - und vielleicht ist es keine Übertreibung, wenn man sagt, dass es sich dabei um das wichtigste Match der (Herren-)Tennisgeschichte handeln könnte?

So viel dürfte zumindest selten auf dem Spiel gestanden haben, sollten an diesem Sonntag tatsächlich Djokovic (dreifacher US-Open-Sieger) und Nadal (vier Titel im Big Apple) gegenüberstehen. Für beide ginge es um den 21. Grand-Slam-Titel und den alleinigen Rekord in dieser Kategorie. Nicht zu vergessen der "Grand Slam", den es seit Rod Laver (1969) nicht mehr gab und den der Djoker nach drei Major-Titeln im Jahresverlauf anvisiert hat.

Preisgeld-Ranking: Djokovic knackt nächsten Meilenstein © getty 1/18 Novak Djokovic hat durch seinen Sieg in Wimbledon in Sachen Preisgeld einen weiteren Meilenstein vollbracht. Auch seine größten Rivalen fallen immer weiter zurück. SPOX zeigt das All-Time-Ranking auf der Herrentour (Stand: 11. Juli 2021). © GEPA 2/18 Zum Vergleich: 55. Platz: Thomas Muster (Österreich) - 12.266.977 US-Dollar. © GEPA 3/18 16. Platz: Yevgeny Kafelnikov (Russland): 23.883.797 US-Dollar. © GEPA 4/18 15. Platz: Kei Nishikori (Japan): 24.753.146 US-Dollar. © getty 5/18 14. Platz: Boris Becker (Deutschland) - 25.080.956 US-Dollar. © imago images / Xinhua 6/18 13. Platz: Alexander Zverev (Deutschland) - 25.207.894 US-Dollar. © getty 7/18 12. Platz: Juan Martin Del Potro (Argentinien): 25.889.586 US-Dollar. © getty 8/18 11. Platz: Marin Cilic (Kroatien): 28.896.961 US-Dollar. © GEPA 9/18 10. Platz: Dominic Thiem (Österreich): 28.851.299 US-Dollar. © getty 10/18 9. Platz: Tomas Berdych (Tschechien) - 29.491.328 US-Dollar. © getty 11/18 8. Platz: Andre Agassi (USA) - 31.152.975 US-Dollar. © getty 12/18 7. Platz: David Ferrer (Spanien) - 31.483.911 US-Dollar. © getty 13/18 6. Platz: Stan Wawrinka (Schweiz) - 34.778.261 US-Dollar. © getty 14/18 5. Platz: Pete Sampras (USA) - 43.280.489 US-Dollar. © getty 15/18 4. Platz: Andy Murray (Großbritannien) - 62.032.683 US-Dollar. © getty 16/18 3. Platz: Rafael Nadal (Spanien) - 124.937.195 US-Dollar. © getty 17/18 2. Platz: Roger Federer (Schweiz) - 130.654.214 US-Dollar. © getty 18/18 1. Platz: Novak Djokovic (Serbien) - 152.209.530 US-Dollar.

Es könnte sogar der "Golden Slam" werden, der erste seit Steffi Graf 1988, sollte er auch die Goldmedaille in Tokio gewinnen. Allerdings deutete er am Sonntagabend erstmals an, die Olympischen Spiele angesichts des Zuschauer-Ausschlusses und der strengen Corona-Restriktionen doch auslassen zu können. Kraft sammeln für New York wäre sicherlich nicht die schlechteste Idee. Andererseits fehlt ihm die Olympische Goldmedaille in seiner Sammlung noch, die Konkurrenz ist aufgrund vieler Absagen bereits dezimiert - und wenn es 2024 auf der roten Asche in Paris die nächste Chance gibt, ist er bereits 37.

Allerdings gibt es für den ultimativen Showdown noch ein paar Hindernisse. Zum einen könnte Nadal als Nummer drei oder vier der Setzliste auch in der gleichen Hälfte wie der Djoker landen, zum anderen ist die Konkurrenz auf dem Laykold-Belag im Arthur Ashe Stadion so groß wie bei sonst wohl keinem anderen Slam: Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Vorjahressieger Dominic Thiem, um nur einige zu nennen, spielen sicherlich um den Titel mit.