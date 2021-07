Im Finale von Wimbledon spielen heute Novak Djokovic und Matteo Berrettini um den Titel. Hier könnt Ihr das komplette Finale der Herren im Liveticker verfolgen.

Novak Djokovic und Matteo Berrettini bestreiten das Wimbledon-Finale der Herren. Zieht Djokovic mit einem Sieg mit seinen Kontrahenten Nadal und Federer gleich? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Wimbledon 2021, Finale: Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Weltranglistenerste Novak Djokovic kann mit einem Triumph in Wimbledon seinen insgesamt 20. Grand-Slam-Titel holen. Damit würde der Serbe mit seinen Dauerkontrahenten Roger Federer aus der Schweiz und dem Spanier Rafael Nadal gleichziehen. Matteo Berrettini steht dagegen zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

Vor Beginn: Das Finale auf dem Centre Court beginnt um 15 Uhr. Auf dem legendären Court dürfen 15.000 Zuschauer dem Finale beiwohnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Wimbledon-Finales der Herren zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini.

Wimbledon 2021, Finale: Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini heute Live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Finale heute ab 14.45 Uhr live auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport1 (HD). Sehen könnt Ihr es aber nur mit einem Abo.

Sky-Kunden könne sich das Finale auch im Livestream via Sky Go ansehen. Allen anderen bleibt die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Sky Ticket. Das jederzeit wieder kündbare Paket "Sport Monat" kostet 9,99 Euro pro Monat.

Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini - Weg ins Finale