French Open: Djokovic ungefährdet weiter - Federer zieht trotz Schirizoff nach

Novak Djokovic ist ungefährdet in die dritte Runde der French Open eingezogen. Auch die 20-maligen Grand-Slam-Champions Roger Federer (LIVETICKER) und Rafael Nadal (LIVETICKER) an dessen 35. Geburtstag waren noch gefordert.

Im zweiten Satz seines Matches wurde Federer vom Schiedsrichter ermahnt, weil er offenbar zu spät zum Return bereitstand. Daraus entwickelte sich ein Wortgefecht. "Glauben Sie, dass ich langsam bin? Ich habe ihnen zugehört, jetzt hören Sie mir zu", sagte Federer unter anderem und kriegte sich minutenlang nicht ein.

Zuvor hatte Novak Djokovic ungefährdet seine Aufgabe erledigt. Der Weltranglistenerste legte mit einem 6:3, 6:2, 6:4 gegen Pablo Cuevas aus Uruguay am Donnerstag als erster der "großen Drei" vor - bevor auch die 20-maligen Grand-Slam-Champions Federer und Rafael Nadal an dessen 35. Geburtstag noch gefordert waren.

Der Serbe Djokovic peilt in Paris seinen 19. Majortitel an, er hat es sich zum Ziel gesetzt, seine beiden großen Konkurrenten in der Wertung zu überholen. In Roland Garros hat der 34-Jährige im Jahr 2016 gewonnen. Danach siegte jedes Mal Nadal, der Rekordsieger in Paris ist mit 13 Titeln.

French Open: Barty muss in Paris verletzt aufgeben

Bitteres Aus für Ashleigh Barty: Die Weltranglistenerste und Turniersiegerin von 2019 hat bei den French Open am Donnerstag ihr Zweitrundenspiel verletzungsbedingt aufgeben müssen. Die 25 Jahre alte Australierin traf die schmerzliche Entscheidung beim Stand von 1:6, 2:2 gegen die Polin Magda Linette. Barty war als eine der Favoritinnen in das Turnier gestartet, das sie 2020 ausgelassen hatte.

"Es bricht mir das Herz", sagte Barty, die vor dem Match über Hüftprobleme geklagt hatte: "Es ist ein Wunder, dass ich die erste Runde überstanden habe." Ihr Ausscheiden bedeutet, dass die Top drei der Welt nicht um den Titel mitkämpfen. Vor dem Turnier hatte die Rumänin Simona Halep verletzungsbedingt absagen müssen, Naomi Osaka (Japan) zog sich infolge des Streits um ihren Presse-Boykott zurück.

Weiter sind dagegen die Vorjahresfinalistin Sofia Kenin (USA) und die Ukrainerin Elina Svitolina, die ebenfalls um den Titelgewinn mitspielen will. Kenin schlug ihre Landsfrau Hailey Baptiste mit 7:5, 6:3. Svitolina behielt mit 6:0, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Ann Li die Oberhand.

Deutsche Frauen sind nicht mehr im Wettbewerb. Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic waren in der ersten Runde gescheitert.

French Open: Die Top-Matches des 5. Tages im Überblick

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Rebecca Peterson (SWE) Iga Swiatek (POL/8) Ann Li (USA) Elina Svitolina (UKR/5) 0:6, 4:6 Ashleigh Barty (AUS/1) Magda Linette (POL) 1:6, 2:2 Aufgabe Sofia Kenin (USA/4) Hailey Baptiste (USA) 7:5, 6:3 Karolina Pliskova (CZE/9) Sloane Stephens (USA) 5:7, 1:6

Herren: