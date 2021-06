Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 3

In Wimbledon steht heute der 3. Turniertag an. Wir verraten Euch, wo Ihr die Spiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt und zeigen, welche Stars und Deutschen heute im Einsatz sind.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon steht am heutigen Mittwoch, 30. Juni, der 3. Turniertag an. Es werden vornehmlich Spiel der 2. Runde der Damen und Herren stattfinden.

Auf den Außenplätzen wird ab 12 Uhr gespielt, auf dem Centre Court ab 13.30 Uhr und auf dem Court No. 1 ab 13 Uhr.

Wimbledon 2021 heute live im TV und Livestream

Auch vom 3. Turniertag gibt es keine Livebilder im Free-TV zu sehen. Das gesamte Turnier ist in diesem Jahr ausschließlich im Pay-TV zu verfolgen.

Wimbledon 2021 heute live im Pay-TV

Sky ist im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an Wimbledon 2021. Der Pay-TV-Sender berichtet täglich mehrere Stunden vom dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Heute ist eine Vielzahl von Spielen auf den Kanälen Sky Sport1 bis Sky Sport5 live zu sehen. Auf Sky Sport1 wird eine Konferenz angeboten. Die Übertragung beginnt auf allen Kanälen um 11.45 Uhr, aber nur wenn Ihr ein Abo bei Sky abgeschlossen habt.

Für Sky sind in diesem Jahr zwölf Kommentatoren im Einsatz: Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner. Zudem gibt es mit Sabine Lisicki, Julia Görges und Michael Stich drei namhafte Co-Kommentatoren.

Wimbledon 2021 heute live im Livestream

Sky bietet für Sky-Kunden eine Übertragung im Livestream via Sky Go an. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, aber dennoch nicht auf den Rasen-Klassiker verzichten wollen, bleibt Euch die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Sky Tickets.

Wimbledon 2021 heute im Liveticker

SPOX tickert jeden Tag mehrere Spiele aus Wimbledon. In unserer Tagesübersicht findet Ihr alle Spiele, von denen es heute einen Liveticker gibt.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Wimbledon 2021: Ansetzungen und Matches an Tag 3

Damen:

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 30.06.2021 12 Uhr Alize Cornet (FRA) Bianca Andreescu (CAN/5.) 30.06.2021 noch offen Andrea Petkovic (GER) Barbora Krejcikova (CZE/13.) 30.06.2021 noch offen Ashleigh Barty (AUS/1.) Anna Vladimirovna (RUS) 30.06.2021 14 Uhr Elina Svitolina (UKR/3.) Alison van Uytvanck (BEL) 30.06.2021 16 Uhr Belinda Bencic (SUI/9.) Kaja Juvan (SLO) 30.06.2021 16.40 Uhr Iga Sviatek (POL/7.) Vera Igorevna (RUS) 30.06.2021 18 Uhr Sofia Kenin (USA/4.) Madison Brengle (USA) 30.06.2021 18.25 Uhr Karolina Pliskova (CZE/8.) Donna Vekic (CRO)

Herren:

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 30.06.2021 12 Uhr Matteo Berrettini (ITA/7.) Guido Pella (ARG) 30.06.2021 noch offen Denis Shapovalov (CAN/10.) Pablo Andujar (ESP) 30.06.2021 noch offen Roger Federer (SUI/6.) Richard Gasquet (FRA) 30.06.2021 noch offen Tennys Sandgren (USA) Alexander Zverev (GER/4.) 30.06.2021 14.30 Uhr Novak Djokovic (SRB/1.) Kevin Anderson (RSA) 30.06.2021 15.40 Uhr Diego Schwartzman (ARG/9.) Liam Broady (GBR) 30.06.2021 16.25 Uhr Andrey Rublev (RUS/5.) Lloyd Harris (RSA) 30.06.2021 17.10 Uhr Miomir Kecmanovic (SRB) Roberto Bautista Agut (SPA/8.) 30.06.2021 17.45 Uhr Oscar Otte (GER) Andy Murray (GBR) 30.06.2021 18.30 Uhr Dominik Koepfer (GER) Kwon Soon-Woo (KOR)

Hier findet Ihr alle Wimbledon-Spiele im Überblick.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Mittwoch, 30. Juni 12 Uhr 2. Runde Donnerstag, 1. Juli 12 Uhr 2. Runde Freitag, 2. Juli 12 Uhr 3. Runde Samstag, 3. Juli 12 Uhr 3. Runde Sonntag, 4. Juli Ruhetag Montag, 5. Juli 12 Uhr 4. Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011