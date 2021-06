Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 1

Heute beginnt Wimbledon, der dritte Grand Slam der laufenden Tennis-Saison. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Turnier heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Außerdem bekommt Ihr alle Infos zu Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 1 in Wimbledon.

Wimbledon 2021 heute live im TV und Livestream

Das traditionsreiche Turnier wird auch in diesem Jahr nicht live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für Wimbledon liegen exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.

Sky hat bis zu fünf seiner Kanäle gleichzeitig im Einsatz, auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 wird in den kommenden Tagen Spitzentennis aus England gezeigt. Die Finals der Herren und der Damen laufen auf Sky Sport UHD.

Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner für Sky im Einsatz.

Um die Spiele im Fernsehen verfolgen zu können, benötigt Ihr also ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Mit einem solchen Abo könnt Ihr die Spiele auch im Livestream verfolgen. Das ist via Sky Go möglich. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, Wimbledon aber dennoch unbedingt sehen wollt, könnt Ihr ein Sky Ticket erwerben.

Wimbledon 2021 heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt die Action aus der englischen Hauptstadt aber dennoch verfolgen? Dann haben wir eine Alternative für Euch: Den SPOX-Liveticker. Wir bieten zu zahlreichen Wimbledon-Spielen einen Liveticker an und halten Euch darin stets über das Geschehen auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr die tägliche Liveticker-Übersicht.

Wimbledon 2021: Das ist der Zeitplan

Wimbledon startet in diesem Jahr am 28. Juni, das erste Spiel wird um 12 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Die 1. Runde wird genau wie auch die 2. und die 3. Runde über zwei Tage aufgeteilt. Nach diesen sechs Tagen gibt es am 4. Juli einen Ruhetag.

Am 5. Juli findet dann die 4. Runde statt, das Viertelfinale, das Halbfinale und die Finals der Herren und der Damen werden wieder alle über zwei Tage verteilt ausgetragen. Diese finden am 10. Juli (Damen) und 11. Juli (Herren) statt.

Wimbledon 2021: Die Termine im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Montag, 28. Juni 12 Uhr 1. Runde Dienstag, 29. Juni 12 Uhr 1. Runde Mittwoch, 30. Juni 12 Uhr 2. Runde Donnerstag, 1. Juli 12 Uhr 2. Runde Freitag, 2. Juli 12 Uhr 3. Runde Samstag, 3. Juli 12 Uhr 3. Runde Sonntag, 4. Juli Ruhetag Montag, 5. Juli 12 Uhr 4. Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Die Ansetzungen und Matches an Tag 1

Gleich am ersten Tag finden geradezu unzählige Matches statt, zahlreiche Top-Stars gehen sofort am ersten Tag an den Start. Auf dem Centre Court werden am Eröffnungstag drei Matches gespielt.

Zunächst tritt French-Open-Sieger Novak Djokovic gegen den Briten Jack Draper an, anschließend folgt das Match zwischen Sloane Stephens und Petra Kvitova. Das dritte und abschließende Match auf dem Centre Court spielen Andy Murray und der Georgier Nikoloz Basilashvili.

Am ersten Tag sind zudem fünf deutsche Männer und zwei deutsche Frauen im Einsatz. Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer, Oscar Otte, Daniel Masur und Philipp Kohlschreiber spielen allesamt, zudem treten auch Laura Siegemund und Mona Barthel gleich am ersten Tag an.

Alle Wimbledon-Spiele im Überblick findet Ihr hier.

© getty

Wimbledon 2021: Die letzten Sieger der letzten zehn Jahre

Im vergangenen Jahr fiel Wimbledon aufgrund der Coronapandemie aus. Die beiden Turniere zuvor gewann der amtierende French-Open-Sieger Novak Djokovic.

Bei den Frauen siegte 2019 Simona Halep, die in diesem Jahr verletzt passen musste. 2018 hatte sich Angelique Kerber gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen können.