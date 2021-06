Rafael Nadal vs. Alexei Popyrin: French Open 1. Runde im Liveticker

Am heutigen Dienstag steigt auch der Titelverteidiger bei den French Open ins Rennen. Rafael Nadal bestreitet sein Erstrundenmatch gegen den Australier Alexei Popyrin. Hier bei SPOX könnt Ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker mitverfolgen.

13 Mal gewann Rafael den Coupe des Mousquetaires im Stade Roland Garros. Kann der Spanier noch einen Titel hinzufügen? Nadal startet bei seinem Lieblings-Grand-Slam heute in das Turnier. Hier könnt Ihr das Match in der 1. Runde der French Open im Liveticker verfolgen.

Rafael Nadal vs. Alexei Popyrin French Open - heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den diesjährigen French Open will Rafael Nadal seinen fünften Titel in Folge in Frankreichs Hauptstadt feiern. Der Sandplatzkönig geht auch 2021 als absoluter Top-Favorit ins Rennen und könnte mit seinem 21. Grand-Slam-Titel an Roger Federer vorbei ziehen. Erstrundengegner Alexei Popyrin stellt dabei die erste Hürde dar.

Vor Beginn: Um circa 16 Uhr soll das Match beginnen. Der Startzeitpunkt ist abhängig von den Matches, die zuvor auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt wurden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Erstrundenmatch der French Open zwischen Rafael Nadal und Alexei Popyrin.

French Open - Rafael Nadal vs. Alexei Popyrin heute im TV und Livestream

Den kompletten dritten Tag der French Open, also auch das Match zwischen Rafael Nadal und Alexei Popyrin, könnt Ihr live bei Eurosport sehen. Auf den beiden Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 laufen den ganzen Tag über die wichtigsten Matches aus Paris. Nadal gegen Popyrin wird ab 16 Uhr auf Eurosport 1 übertragen.

Wer die French Open im Livestream mitverfolgen möchte, kann dies im Eurosport Player tun. Dieser ist im Gegensatz zum TV-Angebot allerdings kostenpflichtig. Für DAZN-Kunden ist es Dank einer Kooperation zwischen beiden Portalen außerdem möglich, die French Open dort zu sehen. Sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 können beim "Netflix des Sports" ohne Mehrkosten empfangen werden.

