French Open: Viertelfinale mit Rafael Nadal und Novak Djokovic heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen und Zeitplan

Der zweite Tag der Viertelfinals bei den French Open steht heute an. Hier erfahrt Ihr, wer wo und wann spielt und wo Ihr die Matches im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am zweiten Tag der Viertelfinals bei den French Open greift Sandplatz-König Rafael Nadal ins Geschehen ein und trifft auf den Bezwinger von Jan-Lennard Struff, Diego Schwartzman. Am Abend dann gibt sich Novak Djokovic in der Night Session gegen Matteo Berrettini die Ehre. Bei den Damen ist Titelverteidigerin Iga Swiatek am Start.

French Open: Viertelfinale heute mit Rafael Nadal und Novak Djokovic - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Wir schreiben Mittwoch, den 9. Juni, seines Zeichens der zweite Tag der Viertelfinals bei den diesjährigen French Open. Sowohl die Damen als auch die Herren spielen heute je zwei Matches aus und ermitteln die Halbfinalisten in Roland Garros.

Während bei den Herren die Favoritenrollen klar verteilt sind, ist die Sache bei den Damen deutlich offener nach all den Überraschungen der letzten Tage. Dennoch ist mit Iga Swiatek die Titelverteidigerin immer noch mit von der Partie.

© getty Rafael Nadal trifft im Viertelfinale der French Open auf Struff-Bezwinger Diego Schwartzman.

Damen

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Court Mittwoch, 9. Juni 11 Uhr Cori Gauff (USA/24) Barbora Krejcikova (CZE) Philippe-Chatrier Mittwoch, 9. Juni ca. 13 Uhr Maria Sakkari (GRE/17) Iga Swiatek (POL/8) Philippe-Chatrier

Herren

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Court Mittwoch, 9. Juni ca. 16 Uhr Rafael Nadal (ESP/3) Diego Schwartzman (ARG/10) Philippe-Chatrier Mittwoch, 9. Juni 20 Uhr Novak Djokovic (SRB/1) Matteo Berrettini (ITA/9) Philippe-Chatrier

French Open: Viertelfinale heute mit Rafael Nadal und Novak Djokovic heute live im TV und Livestream

Wie auch schon seit Start des Turniers überträgt Eurosport die Partien live im Free-TV. Auf dem Kanal Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 10.55 Uhr, sodass man pünktlich zum ersten der vier Matches auf Sendung ist.

Eurosport stellt selbstredend auch einen Livestream zur Verfügung, der über den Eurosport Player und den Streamingservice joyn+ genutzt werden kann. Beide Angebote sind natürlich kostenpflichtig.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Weg, das Programm von Eurosport 1 - und übrigens auch Eurosport 2 - im Livestream zu verfolgen. Denn durch eine Kooperation mit dem Streamingservice DAZN werden die beiden 24/7-Kanäle rund um die Uhr im Livestream auf der Plattform angeboten. Und daher kann man die Matches von Roland Garros auch auf DAZN live verfolgen.

Neben Tennis und in wenigen Wochen die Tour de France via Eurosport gibt es auf DAZN auch noch diverse andere Highlights zu sehen. Aktuell laufen dort die Playoffs der NHL und NBA sowie die Regular Season der MLB. Ab September wird dann auch wieder die NFL im Programm sein. Zudem bekommt Ihr auf DAZN in den kommenden Wochen die Highlights aller EM-Spiele jeweils 60 Minuten nach Abpfiff auf Abruf serviert.

Ein DAZN-Abo kostet nach einem Gratis-Probemonat für Neukunden derzeit 11,99 Euro pro Monat und 119,99 Euro im Jahr.

French Open: Viertelfinale heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr einige Duelle, darunter auch Rafael Nadal gegen Diego Schwartzman, im Liveticker verfolgen. Dabei verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel.

French Open 2021, Terminplan: Die verbleibenden Sessions im Überblick