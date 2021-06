Anastasia Pavlyuchenkova und Barbora Krejcikova stehen sich im Finale der French Open gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Kampf um den Grand-Slam-Titel live im TV und Livestream sehen könnt.

French Open - Finale der Damen Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova: Die wichtigsten Infos

Die Damen-Tennisprofis sind bei den French Open beim Finale angelangt. Am Endspiel in Roland Garros teilnehmen werden die Russin Anastasia Pavlyuchenkova und die Tschechin Barbora Krejcikova. Damit kämpfen zwei Spielerinnen außerhalb der Top 30 in der Weltrangliste um den begehrten Grand-Slam-Titel.

Das Match findet am heutigen Samstag, den 12. Juni, auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris statt. Um 15 Uhr geht die Partie los.

© getty Barbora Krejcikova hat in ihrer Karriere bereits drei Grand-Slam-Titel gewonnen, im Einzel jedoch noch keinen.

French Open: Finale der Damen Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova heute live im TV und Livestream

Das Finale wird live und in voller Länge im Free-TV von Eurosport übertragen. Dafür müsst Ihr den Sender Eurosport 1 aufrufen, dort beginnt nämlich die Übertragung um 15 Uhr.

Auch einen Livestream hat Eurosport im Angebot, dieser ist entweder via Eurosport Player oder über joyn+ aufrufbar. Beide Optionen sind übrigens mit Kosten verbunden.

Auch bei DAZN könnt Ihr den Eurosport-Livestream öffnen. Dies ermöglicht eine Kooperation, die Eurosport und DAZN haben. DAZN-Nutzer haben dabei die Möglichkeit, rund um die Uhr die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 zu schauen.

Die meisten Siege bei einem Grand Slam: Rafa und die wilde 13 © getty 1/15 Rafael Nadal und die Asche von Roland Garros - eine einzigartige Liebesbeziehung. Schon 13-mal konnte der Spanier in Paris gewinnen - so oft wie niemand sonst bei einem Major, ob nun ATP- oder WTA-Tour. SPOX zeigt das Ranking. © getty 2/15 Platz 9: Chris Evert (USA) - US Open: 6 Titel (1975-1978, 1980, 1982) © getty 3/15 Platz 9: Serena Williams (USA) - US Open: 6 Titel (1999, 2002, 2008, 2012-2014) © getty 4/15 Platz 9: Steffi Graf (Deutschland) - French Open: 6 Titel (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999) © getty 5/15 Platz 9: Björn Borg (Schweden) - French Open: 6 Titel (1974, 1975, 1978-81) © getty 6/15 Platz 9: Roger Federer (Schweiz) - Australian Open: 6 Titel (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) © getty 7/15 Platz 4: Chris Evert (USA) - French Open: 7 Titel (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986) © getty 8/15 Platz 4: Steffi Graf (Deutschland) - Wimbledon: 7 Titel (1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996) © getty 9/15 Platz 4: Serena Williams (USA) - Australian Open: 7 Titel (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) © getty 10/15 Platz 4: Serena Williams (USA) - Wimbledon: 7 Titel (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) © getty 11/15 Platz 4: Pete Sampras (USA) - Wimbledon: 7 Titel (1993-1995, 1997-2000) © getty 12/15 Platz 3: Roger Federer (Schweiz) - Wimbledon: 8 Titel (2003-2007, 2009, 2012, 2017) © getty 13/15 Platz 2: Martina Navratilova (USA/Tschechoslowakei) - Wimbledon: 9 Titel (1978, 1979, 1982-1987, 1990) © getty 14/15 Platz 2: Novak Djokovic (Serbien) - Australian Open: 9 Titel (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021) © getty 15/15 Platz 1: Rafael Nadal (Spanien) - French Open: 13 Titel (2005-2008, 2010-104, 2017-2020)

French Open: Finale der Damen Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova heute im Liveticker

Anastasia Pavlyuchenkova gegen Barbora Krejcikova gibt es auch im Liveticker bei SPOX zu sehen. Schaut vorbei und verpasst dadurch keinen entscheidenden Ballwechsel.

French Open: Die Siegerinnen der vergangenen zehn Jahre