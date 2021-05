Novak Djokovic gewinnt ATP-Turnier in Belgrad

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat im Rahmen der ATP Tour sein Heimspiel in Belgrad gewonnen und eine gelungene Generalprobe für die French Open in Paris (30. Mai bis 13. Juni) gefeiert. Im Finale besiegte der 34-jährige Serbe den Slowaken Alex Molcan mit 6:4, 6:3.

In Paris ist Djokovic an Nummer eins gesetzt und spielt mit Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 3) und Altmeister Roger Federer (Schweiz/Nr. 8) in derselben Hälfte des Tableaus.

In der Liste der Grand-Slam-Sieger ist Djokovic mit 18 Titeln die Nummer drei hinter den mit 20 gemeinsam führenden Nadal und Federer. Auftaktgegner von Djokovic in Paris ist Tennys Sandgren (USA)