Nadal triumphiert nach Sieg über Djokovic zum zehnten Mal in Rom

Der Sandplatzkönig schlägt wieder zu: Rafael Nadal hat zum zehnten Mal das ATP-Masters in Rom gewonnen. Im Traumfinale gegen seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic setzte sich der spanische Tennis-Superstar nach 2:49 Stunden mit 7:5, 1:6, 6:3 durch und verkürzte in der bereits 57. Auflage des Tennis-Klassikers auf 28:29 Siege.

Zwei Wochen vor den French Open stellte Nadal mit seinem 36. Masters-Titel zudem die Bestmarke des Serben ein. "Es ist großartig, diese Trophäe zum zehnten Mal in meinen Händen zu halten, es ist unmöglich, sich so etwas vorzustellen", sagte der 34-Jährige. Titelverteidiger Djokovic verpasste seinen sechsten Triumph in der Ewigen Stadt.

Nach seiner kräftezehrenden Doppelschicht am Samstag mit dem fortgesetzten Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas und dem Halbfinale gegen Lokalmatador Lorenzo Sonego nahm Djokovic seinem Kontrahenten gleich das erste Aufschlagspiel ab. Dann lieferten sich die beiden Ausnahmekönner ein mitreißendes Duell.

"Du willst hier gewinnen, weil es eines der wichtigsten Turniere ist. Es ist wichtig für mein Selbstvertrauen", sagte Nadal nach seinem Zwei-Satz-Sieg über den US-Amerikaner Reilly Opelka im Halbfinale. Zuvor hatte der Grand-Slam-Rekordchampion auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ausgeschaltet und sich so für die Viertelfinal-Niederlage der Vorwoche beim Masters in Madrid revanchiert.

Im ersten Satz haderte der Weltranglistenerste Djokovic mit seinem ersten Aufschlag, im zweiten Durchgang unterliefen dann Nadal ungewohnte Fehler. In Satz drei gelang dem Mallorquiner im sechsten Spiel das erlösende Break. Mit seinem zweiten Matchball nach fast drei Stunden Spielzeit machte er den Triumph perfekt.

Im Endspiel des WTA-Turniers von Rom war es zuvor deutlich einseitiger zugegangen. French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen demontierte Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 9) geradezu und setzte sich mit 6:0, 6:0 durch. Für die 19-Jährige war es der dritte Titelgewinn auf der WTA-Tour. Damit wird sie in der Weltrangliste ab Montag als Zehnte erstmals in den Top 10 geführt.