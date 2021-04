Tennis: Kerber scheitert an Switolina - auch Friedsam ausgeschieden

Deutschlands Topsspielerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Stuttgart als letzte Deutsche ausgeschieden. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin verlor ihr Achtelfinal-Match gegen die an Nummer vier gesetzten Ukrainerin Jelina Switolina trotz einer spielerisch ordentlichen Leistung 6:7 (4:7), 3:6.

Damit bleibt Kerber, die 2015 und 2016 in Stuttgart triumphiert hatte, ihr dritter Sieg beim Sandplatzturnier im Schwabenland vorerst verwehrt. Auch Anna-Lena Friedsam verpasste am Donnerstag das Viertelfinale und damit ihren ersten Einzug in die Runde der letzten Acht auf der WTA-Tour seit März 2020.

Kerber bestritt in Stuttgart den Auftakt in ihre Sandplatzsaison, zudem wollte sie ihren enttäuschenden Saisonstart vergessen machen. Zum Auftakt hatte die Kielerin die Georgierin Jekaterine Gorgodse locker 6:2, 6:2 geschlagen, und auch gegen Switolina zeigte sie zu Beginn ordentliches Tennis.

Kerber schenkte gegen die Weltranglistenfünfte im ersten Durchgang zwar zwei Aufschlagspiele her, schaffte aber jeweils sofort das Re-Break. Im Tiebreak fehlte dann unter anderem das Matchglück. Im zweiten Satz nahm Switolina der 33-Jährigen beim Stand von 2:1 den Aufschlag ab und verteidigte den Vorsprung anschließend erfolgreich. Für Kerber setzte es im elften Match der Saison somit die bereits sechste Niederlage.

Friedsam hatte zuletzt vor mehr als 13 Monaten ein Viertelfinale erreicht, damals hatte sie erst im Endspiel von Lyon verloren. Der Weltranglistensiebten Aryna Sabalenka aus Belarus musste sich die 27-Jährige aus Neuwied letztlich klar mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.