Tennis: Roger Federer wird Markenbotschafter der Schweiz

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer wird die Schweiz künftig nicht allein bei Tennisevents vertreten. Der 39-Jährige übernimmt ab sofort auch die Rolle als "Markenbotschafter für die Destination Schweiz".

Federer einigte sich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der nationalen Marketingorganisation Schweiz Tourismus und will helfen, Urlauber in seine Heimat zu locken.

"Ich habe es immer gefühlt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz", sagte Federer laut einer Pressemitteilung. Seine Heimat sei trotz Reisen um die Welt auch sein "Lieblingsort" geblieben.

"Es ist das Land, das ich am meisten vermisse, wenn ich auf Reisen bin", sagte Federer, der seine Gage für verschiedene Auftritte in seiner neuen Rolle an die Roger Federer Foundation weiterleitet, die benachteiligte Kinder in der Schweiz unterstützt.