Australian Open: Daniil Medvedev ohne Mühe erstmals im Viertelfinale

Der Russe Daniil Medvedev surft weiter auf einer Erfolgswelle. Der 25 Jahre alte Sieger der ATP Finals ließ dem ungesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald keine Chance, setzte sich mit 6:4, 6:2, 6:3 durch und steht zum ersten Mal im Viertelfinale der Australian Open. Medvedev könnte nun auf seinen Landsmann Andrey Rublev treffen. Zur Stunde spielt Rafael Nadal gegen Fabio Fognini (JETZT im LIVETICKER).

Kurz später folgte sein Landsmann und nächster Gegner Andrey Rublev. Beim Stand von 6:2, 7:6 (7:3) profitierte er von einer Aufgabe des Norwegers Casper Ruud. Damit stehen erstmals in der Ära des Profitennis (seit 1968) drei Russen in der Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam, denn auch der Qualifikant Aslan Karazev ist weiter dabei.

Medvedev, der mit dem russischen Team vor dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne den ATP Cup gewonnen hatte, nimmt weiter seinen ersten Triumph bei einem Majorturnier im Blick. Der letzte Russe, dem dies gelang, war Marat Safin 2005.

Australian Open: Pegula schlägt Svitolina

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Die 26-Jährige schaltete im Achtelfinale überraschend die an Position fünf gesetzte Elina Svitolina 6:4, 3:6, 6:3 aus. Svitolina gehörte zum erweiterten Kreis der Titelfavoritinnen.

Pegula hatte bereits in der ersten Runde in Melbourne die Belarussin Victoria Azarenka unerwartet besiegt. Nun kommt es im Viertelfinale zum Duell mit ihrer Landsfrau Jennifer Brady, die Donna Vekic aus Kroatien 6:1, 7:5 schlug.

Inspiration für ihre Leistung fand Pegula auch im American Football. Ihre Eltern Kim und Terry sind Besitzer des NFL-Teams Buffalo Bills. "Den Biss, die wettbewerbsorientierte Einstellung und die Mentalität" habe sie versucht, auf ihr Spiel zu übertragen.

Pegulas Eltern hatten die Bills 2014 übernommen und dabei die konkurrierenden Bewerber Donald Trump und Rockstar Jon Bon Jovi ausgestochen.

Australian Open: Spielplan und Ergebnisse des 8. Turniertages