Dominic Thiem - Nick Kyrgios: 3. Runde der Australian Open jetzt im Liveticker

Dominic Thiem bekommt es am heutigen Freitag in der 3. Runde der Australian Open mit Lokalmatador Nick Kyrgios zu tun. Hier bei SPOX könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Australian Open - Dominic Thiem vs. Nick Kyrgios jetzt im Liveticker: 3. Satz

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 2:0

Jetzt greift Thiem zu, wird durch einen Netzkantenball des Gegners eingeladen, hat Zeit, um genau Maß zu nehmen. Entschlossen spielt der Lichtenwörther die Vorhand rein und holt sich sein erstes Break.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Die Fehlerquote bei Kyrgios steigt. Der Vorhandstopp von weit hinten misslingt. Nochmals droht dem Australier, das Aufschlagspiel abhanden zu kommen.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Dann trifft Kyrgios eine Vorhand unsauber. Die Filzkugel geht deutlich weg. Zweiter Breakball für Thiem! Doch der 27-Jährige ist ohne Chance, denn Kyrgios haut ihm das zwölfte Ass um die Ohren.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Mutig stürmt Kyrgios im folgenden Ballwechsel nach vorn. Thiem bekommt keinen Passierball hin. Mit etwas Glück erwischt der Australier die Kugel, der ins Feld des Gegners tropft. Thiem kommt zu spät.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Thiem aber bleibt dran, trifft die Vorhand gut. 15:30! Kurz darauf setzt eine Rückhand von Kyrgios einen Hauch zu spät auf und plötzlich hat der Niederösterreicher seinen ersten Breakball überhaupt in diesem Match.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Das frühe Break konnte Thiem verhindern. Noch also ist nichts verloren. Wie lange kann Kyrgios eigentlich auf dem bisherigen Niveau agieren? Wird der irgendwann mal nachlassen? Noch schaut es nicht danach aus. Ass Nummer 11!

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 1:0

Thiem behält in dieser Phase die Nerven, wehrt die Breakchancen ab und zieht die Sache doch noch auf seine Seite. Zwei Rückhände helfen ihm - die letzte zischt die Linie runter. Der Weltranglistendritte hält sein Service, was für ihn eminent wichtig ist.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6, 0:0

Wenig später haut Kyrgios dem Gegenüber zwei Rückhandreturns kurz nacheinander um die Ohren und verschafft sich zwei Breakbälle.

3. Satz

Auch den dritten Durchgang muss Thiem servierenderweise eröffnen und fängt sich gleich eine Vorhand des Widersachers ein.

Zwischenfazit

Fehlerbehaftet und ratlos tritt Dominic Thiem bislang auf und muss sich etwas einfallen lassen, um hier noch in die Gänge zu kommen. Der Niederösterreicher findet gegen den unkonventionellen Nick Kyrgios kein Rezept. Der Australier zwingt dem Kontrahenten das eigene Spiel auf.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:6

Auf die Fehler von Thiem ist Verlass, die bringen drei Satzbälle. Und was Kyrgios dann macht, ist dreist. Mit einem Aufschlag von unten gelingt ihm das Ass zum Satzgewinn. Thiem reagiert darauf gar nicht mehr.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:5

Somit muss der 25-Jährige den Satz nur noch ausservieren und legt mit seinem neunten Ass los.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:5

Doch Kyrgios will es jetzt wissen, organisiert sich eine dritte Breakchance. Und nun greift der Australier zu. Thiem spiel eine Vorhand cross, die den Weg ins Feld nicht findet. Die Massen toben, Kyrgios animiert die Zuschauer zusätzlich.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:4

Thiem muss über den Zweiten gehen, spielt diesen mit viel Risiko und setzt dann den Vorhandstopp. Breakball abgewehrt!

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:4

Danach wirkt Thiem nicht aktiv genug, Kyrgios ergreift die Initiative, sucht den Weg ans Netz und versenkt dort letztlich den Vorhandvolley zum Breakball.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:4

Nun ist es wieder an Thiem, das Service zu halten. Mit dem sechsten Ass lässt sich das gut an. Danach aber läuft es nicht mehr so flüssig. Eine Vorhand landet seitlich im Aus.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:4

Zügig marschiert Kyrgios zum 4:4, da Thiem zwar jeden der Aufschläge des Kontrahenten erwischt, aber den Return nie ins Feld bekommt.

Thiem - Kyrgios 4:6, 4:3

Anschließend landet eine Rückhand von Kyrgios im Netz, was Thiem den Spielgewinn zum 4:3 beschert.

Thiem - Kyrgios 4:6, 3:3

Jetzt bestimmt Thiem mal den Ballwechsel, glänzt mit einer wunderbaren Vorhand longline. Dieser lässt der Niederösterreicher sein fünftes Ass folgen, womit nun zwei Spielbälle bereitliegen.

Thiem - Kyrgios 4:6, 3:3

Thiem - Kyrgios 4:6, 3:3

Mit zwei Rückhandfehlern ohne Not bietet Thiem dem Konkurrenten zwei Spielbälle an. Und Kyrgios nutzt gleich den ersten mit seinem achten Ass und stellt 3:3.

Thiem - Kyrgios 4:6, 3:2

Jetzt verteilt Kyrgios die Bälle gut, bereitet die Attacke gut vor, setzt den Vorhandvolley dann gegen den Fuß des Gegners. Thiem probiert in seiner Not den Lob, auf den der Australier entschlossen mit dem Smash reagiert.

Thiem - Kyrgios 4:6, 3:2

So gerät der US-Open-Sieger bei eigenem Aufschlag wieder in die Spur, hält sein Service ohne Mühe, weil zum Abschluss zwei Asse in Folge gelingen.

Thiem - Kyrgios 4:6, 2:2

Was bislang noch zu selten gelingt, fabriziert Thiem jetzt. Der Weltranglistendritte baut einen druckvollen Ballwechsel auf, macht Tempo und treibt den Kontrahenten in den Fehler.

Thiem - Kyrgios 4:6, 2:2

Problemlos zieht Kyrgios das Aufschlagspiel durch, gleicht damit zum 2:2 aus. Es bleibt alles offen im 2. Satz.

Thiem - Kyrgios 4:6, 2:1

Kurz darauf deutet Kyrgios diese Aufschlagvariante nochmals an, um den Gegner zu narren. Thiem bleibt ruhig.

Thiem - Kyrgios 4:6, 2:1

Ganz frech versucht Kyrgios noch einmal den Aufschlag von unten. Und diesmal klappt es, weil Thiem nicht schnell genug reagieren kann.

Thiem - Kyrgios 4:6, 2:1

Kurz darauf nutzt Thiem seinen dritten Spielball, weil Kyrgios eine Vorhand inside-in jetzt nicht so optimal gelingt. Die Filzkugel erlangt einen Hauch zu spät Bodenkontakt.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Viel besser kommt wenig später ein Vorhandgeschoss des Lichtenwörthers. Doch Kyrgios antwortet adäquat - mit einer Vorhand inside-in.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Als dann ein Spielball für Thiem bereit liegt, passt das Timing beim Netzangriff nicht. Entsprechend missling der Rückhandflugball, den nun er entsprechend kommentiert.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Nach wie vor agiert Thiem zu fehlerbehaftet, wuchtet eine Vorhand ins Netz und sieht sich einem Breakball gegenüber. Diesen wehrt der Niederösterreicher mit einer starken Rückhand ab.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Anschließend gelingt es Thiem, sein Spiel mal druckvoll aufzubauen. Bei der Vorhand steht der 27-Jährige weit im Feld und spielt die cross sowie unerreichbar.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Kyrgios hat Glück mit der Netzkante. Eine Rückhand plumpst von dort ins Feld des Gegners. Die Entschuldigung folgt prompt, hilft Thiem aber natürlich in der Situation nicht weiter. 15:30!

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:1

Gleichermaßen entspannt und zügig gelangt Kyrgios durch sein Service, darf dabei komplett auf die Fehler des Gegenüber bauen, dem zum Abschluss ein Rückhandreturn ins Aus segelt.

Thiem - Kyrgios 4:6, 1:0

Es entwickelt sich eine unproblematische Angelegenheit. Zum Abschluss sucht Thiem den Weg nach vorn, muss zum Volley aber nicht ran, weil der Rückhandreturn von Kyrgios ins Aus segelt. So marschiert die Nummer 3 der Welt zur Führung.

2. Satz

Auch den zweiten Durchgang muss nun Thiem eröffnen, punktet gleich zweimal mit der Vorhand.

Zwischenfazit

Letztlich also hatte das Break gleich zu Beginn entscheidenden Charakter. Das transportierte Nick Kyrgios durch den gesamten Satz. Zwar fand Dominic Thiem zumindest bei eigenem Aufschlag besser rein, doch eine Chance auf das Re-Break bot sich ihm nicht.

Thiem - Kyrgios 4:6

Kyrgios greift sofort zu, serviert nach außen und stürmt sofort nach vorn. Für den Vorhandvolley hat der Australier das ganze Feld offen vor sich und holt sich den Satz.

Thiem - Kyrgios 4:5

Im Anschluss jedoch bliebt die Rückhand von Thiem zweimal in Serie in den Maschen hängen. Dann verzieht der Niederösterreicher noch einen Return. Zwei Satzbälle!

Thiem - Kyrgios 4:5

Nun aber hat es Kyrgios selbst auf dem Schläger, muss den Satz nur noch ausservieren. Zum Auftakt jedoch misslingt ihm ein schwieriger Halbflugball, der es nicht übers Spielhindernis schafft.

Thiem - Kyrgios 4:5

Anschließend nutzt Thiem den ersten von zwei Spielbällen, weil die Schwerkraft bei einer Vorhand von Kyrgios zu spät ihre Wirkung entfaltet.

Thiem - Kyrgios 3:5

Mit einer wunderbaren Rückhand greift Thiem an, spielt am Netz dann einen ganz schweren Volleystopp mit der Rückhand und setzt den perfekt. Die Filzkugel dreht nach dem Aufsetzen seitlich weg. Da kommt Kyrgios nicht mehr ran.

Thiem - Kyrgios 3:5

Daher muss Thiem nun bereits gegen den Satzverlust aufschlagen - und legt mit einem Service-Winner los.

Thiem - Kyrgios 3:5

Erstmals heute braust Kyrgios zu Null durch ein Aufschlagspiel, hat das unter anderem zwei Assen in Folge zu verdanken.

Thiem - Kyrgios 3:4

Es wird wieder eng für Thiem, als Kyrgios ein wunderbarer Rückhandreturn longline gelingt. Einstand! Eine weitere Breakchance aber bietet sich dem Australier nicht. Letztlich ist es ein Kick-Aufschlag von Kick, der Kyrgios in den Returnfehler treibt und das Spiel beendet.

Thiem - Kyrgios 2:4

Anschließend zeigt Thiem sein zweites Ass, lässt aber umgehend den ersten Doppelfehler folgen. Wenig später erläuft der 27-Jährige einen Lob, hält den Ball per Tweener im Spiel, um wenig später die Vorhand zu versemmeln.

Thiem - Kyrgios 2:4

Ohne Not bietet Thiem mit einem Vorhandfehler einen Spielball an. Und den nutzt der Australier mit einem starken Aufschlag, den der Niederösterreicher nicht zu returnieren vermag.

Thiem - Kyrgios 2:3

Viel regelt Kyrgios noch über den Aufschlag. Erneut gelingen ihm zwei Asse in Folge. Danach aber passt der Stopp nicht perfekt. Thiem ist rechtzeitig zur Stelle und punktet mit der Vorhand. 30 beide!

Thiem - Kyrgios 2:3

Ein Rückhandstopp von Thiem schafft es nicht übers Netz, doch danach serviert der Lichtenwörther gut nach außen. Der Vorhandreturn von Kyrgios gerät zu lang, was dem Weltranglistenersten ein zweites unproblematisches Aufschlagspiel beschert.

Thiem - Kyrgios 1:3

Überaus präzise setzt Thiem seine Rückhand longline und erntet dafür die Anerkennung des Kontrahenten. Kurz darauf liegen drei Spielbälle bereit.

Thiem - Kyrgios 1:2

Kyrgios wähnt einen Return von Thiem im Aus. Der berührt aber die Linie. Einstand! Erneut aber bekommt der Australier letztlich die Kurve, darf sich auf den Aufschlag verlassen. Mit einem Service-Winner beendet die Nummer 47 der Welt das Spiel.

Thiem - Kyrgios 1:2

Damit scheint Thiem in Fahrt zu kommen, zieht eine Vorhand blitzsauber die Linie runter. Aber natürlich kann Kyrgios viel über den Aufschlag regeln, schlägt jetzt sein drittes Ass.

Thiem - Kyrgios 1:2

Thiem lässt sich von den Mätzchen und den nun folgenden ständigen Kommentaren des Gegners nicht beirren. Sauber zieht der Niederösterreicher dieses Aufschlagspiel zu Null durch und gelangt damit auf die Anzeigetafel.

Thiem - Kyrgios 0:2

Nach einem Doppelfehler muss Kyrgios wenig später tatsächlich noch über Einstand gehen, bringt sein Service dann aber doch durch und stellt auf 2:0.

Thiem - Kyrgios 0:1

Kyrgios probiert den Aufschlag von unten, der an der Netzkante hängen bleibt. Danach greift der 25-Jährige an, versucht sich mitten im Ballwechsel als Fußballer und schenkt den Punkt her. Frühzeitig beginnt Kyrgios mit seiner Show.

Thiem - Kyrgios 0:1

Anschließend feuert Kyrgios aus allen Rohren, platziert zwei Asse in Folge und hat kurz darauf zwei Spielbälle.

Thiem - Kyrgios 0:1

Den damit errungenen ersten Breakball nutzt Kyrgios sofort, weil mit einem Rückhand-Slice angreifen möchte, der aber deutlich seitlich weg geht. Der Australier jubelt und fordert das Publikum aktiv zum mitfeiern auf.

Thiem - Kyrgios 0:0

Beide versuchen über die Ballwechsel in den Rhythmus zu finden. Das mag bei Thiem noch weniger gut funktionieren. Vor allem die Vorhand funktioniert nicht, die zappelt jetzt im Netz.

Thiem - Kyrgios 0:0

Ohne Not versemmelt Thiem eine weitere Vorhand. 15:30! Danach sucht Kyrgios vergeblich nach der richtigen Länge, wird von der Grundlinie zu lang.

Thiem - Kyrgios 0:0

Mit einer longline gespielten Rückhand bringt der Australier seinen Widersacher in Schwierigkeiten, der seine Vorhand daher nicht mehr genau genug platzieren kann.

1. Satz:

Soeben eröffnet Dominic Thiem das Match servierenderweise. Der zweite Aufschlag muss gleich mal herhalten. Anschließend entwickelt sich ein Ballwechsel, bei dem Kyrgios die Netzkante in die Quere kommt. Die Filzkugel springt von dort ins Aus.

Head to Head:

Erst zum zweiten Mal begegnen sich die beide Profis auf dem Tennisplatz. Das erste Aufeinandertreffen liegt länger zurück. 2015 in Nizza kam Thiem zu einem schnellen Sieg, weil Kyrgios Mitte des 1. Satzes aufgeben musste.

Coin Toss:

Inzwischen haben sich unsere Protagonisten in der Jack Cain Arena eingefunden, wo das Dach bei 21 Grad und lockerer Bewölkung geöffnet ist. Nach einigen Hangriffen der Vorbereitung trifft man sich zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten von Kyrgios, der sich für Rückschlag entscheidet. Anschließend spielen sich die Herren noch vier Minuten ein.

Thiem in Melbourne:

Thiem hat bereits einige große Endspiele verloren - unter anderem bei den French Open 2018, 2019 sowie bei den ATP Finals 2019 und zuletzt 2020. Erst in der vergangenen Saison gelang ihm bei den US Open große Wurf. Übrigens stand der Lichtenwörther auch beim "Happy Slam" in Melbourne bereits im Finale, verlor dieses im vergangenen Jahr gegen Novak Djokovic in fünf Sätzen. Auch Thiem debütierte bei den Australian Open 2014, steht also jetzt bei acht Teilnahmen.

Vor Beginn:

Auf dem Platz in der Jack Cain Arena verwandelt der russische Qualifikant Aslan Karatsev soeben seinen ersten Matchball und wirft den an 8 gesetzten Diego Schwartzman mit 6:3, 6:3, 6:3 glatt in drei Sätzen aus dem Turnier. Damit ist der Weg für unser Match ziemlich pünktlich frei. Wir können mit einem Beginn gegen 9:15 Uhr MEZ rechnen.

Vor Beginn:

Während der Österreicher Thiem, im letzten Jahr in Melbourne im Finale, bislang ohne einen Satzverlust durchs Turnier kam, tat sich Nick Kyrgios vor allem in der zweiten Runde schwer. Gegen Ugo Humbert kam der Australier nach 1:2-Rückstand nach Sätzen noch einmal zurück, wehrte im vierten Satz Matchbälle ab und verwandelte nach 3 Stunden 29 Minuten seinerseits seinen zweiten Matchball.

Vor Beginn:

Starten wird das Match am frühen Freitag um etwa 9 Uhr deutscher Zeit in der Melbourne Arena. Dabei handelt es sich um die Night Session in Australien.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Drittrundenmatch der Australian Open 2021 zwischen Dominic Thiem und Nick Kyrgios.

Die Australien Open live im TV und Livestream

Im TV werdet Ihr die Begegnung im Herren-Einzel live verfolgen können. Eurosport überträgt die 109. Australian Open täglich bei Eurosport 1 und Eurosport 2 und ist dabei momentan über zwölf Stunden lang live auf Sendung (1 Uhr bis 14 Uhr).

Australian Open: Die Matches des 5. Tages im Überblick

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 01 Uhr Marketa Vondrouaova Sorana Cirstea 01 Uhr Aryna Sabalenka (7) Ann Li 01 Uhr Hsieh Su-Wei Sara Errani 02.30 Uhr Garbine Muguruza (14) Sarina Dijas 03 Uhr Anastassija Sergejewna Potapowa Serena Williams (10) 03.30 Uhr Ons Jabeur Naomi Osaka (3) 09 Uhr Veronika Eduardowna Kudermetowa Simona Halep (2) 11 Uhr Iga Swiatek (15) Fiona Ferro

Herren: