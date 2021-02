Australian Open, Tag 5: Serena Williams steht im Achtelfinale - Krawietz/Hanfmann scheitern

Serena Williams ist bei den Australian Open dem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel einen Schritt näher gekommen. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin steht wie auch Alexander Zverev im Achtelfinale von Melbourne. Um etwa 9 Uhr bekommt es der Österreicher Dominic Thiem mit Lokalmatador Nick Kyrgios zu tun (im LIVETICKER).

Williams bezwang in der dritten Runde in Melbourne Anastasia Potapova 7:6 (7:5), 6:2. Im ersten Satz profitierte Williams aber vom Nervenflattern der Russin, die bei eigenem Aufschlag zwei Satzbälle vergab.

Im Achtelfinale wartet eine deutlich höhere Hürde, die Ausnahmespielerin trifft auf die äußerst formstarke Aryna Sabalenka (Belarus). Williams wird vom großen Ziel angetrieben, endlich nach Grand-Slam-Erfolgen zu Rekordsiegerin Margaret Court (Australien/24 Titel) aufzuschließen. 2017 gelang ihr in Melbourne der bis dato letzte Triumph bei einem der vier wichtigsten Turniere.

Auch auf Mitfavoritin Naomi Osaka wartet im Achtelfinale ein harter Prüfstein. Die US-Open-Siegerin, die 2019 schon in Melbourne triumphiert hatte, bezwang in der dritten Runde die Tunesierin Ons Jabeur 6:3, 6:2 und trifft nun auf Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza (Spanien).

Australian Open: Krawietz/Hanfmann scheitern an Herbert/Mahut

French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Yannick Hanfmann sind im Doppel-Wettbewerb der Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden.

Das Duo aus Coburg und Karlsruhe verlor gegen die viermaligen Grand-Slam-Champions Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Frankreich) mit 5:7, 3:6. Hanfmann hatte den am Knie verletzten Andreas Mies (Köln) ersetzt, an dessen Seite Krawietz 2019 und 2020 die French Open in Paris gewonnen hatte.

Zverev erreicht Achtelfinale in Melbourne

Alexander Zverev zog hingegen souverän ins Achtelfinale ein. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg schlug am Freitag in seiner Drittrundenpartie den Franzosen Adrian Mannarino klar mit 6:3, 6:3, 6:1 und trifft nun auf Dusan Lajovic (Serbien) oder Pedro Martinez (Spanien). Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht.

