Australian Open: Termin, Zeitplan, TV-Übertragung

Mit den Australian Open 2021 Der erste Grand Slam des Jahres steht kurz bevor. Wir zeigen Euch alle Informationen zu Termin, Zeitplan und zur TV-Übertragung des Happy Slams in Down under.

Australian Open: Termin

In Down Under geht es auf dem blauen Rebound Ace Hartplatz zur Sache. Die 109. Ausgabe des "Happy Slams" steht vor der Tür, vom 8. bis zum 21. Februar geht es in Einzel und Doppel um den ersten Grand Slam des Jahres 2021.

Durch die Zeitverschiebung nach Australien sind die Spiele für die deutschen Fans vor allem in der Nacht und am frühen Morgen. Um 1 Uhr deutscher Zeit beginnen jeweils die ersten Spiele pro Turniertag.

Zum Schutz und zur Sicherheit vor der Corona-Pandemie wird der Melbourne Park in drei Zonen eingeteilt, die je eines der drei großen Stadien beinhalten. So soll den Zuschauern in drei Zonen, mit je einer Arena, der Rod Laver-, Magaret Court- bzw. John Cain-Arena, und Attraktionen neben dem Platz ein vollständiges Tenniserlebnis geboten werden.

Australian Open: Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Event Montag, 9. Februar Ab 01 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 10. Februar Ab 01 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 11. Februar Ab 01 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 12. Februar Ab 01 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 13. Februar Ab 01 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 14. Februar Ab 01 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 15. Februar Ab 01 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Montag, 16. Februar Ab 01 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Dienstag, 17. Februar Ab 01 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 18. Feburar Ab 01 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Donnerstag, 19. Februar Ab 04 Uhr Halbfinale Herren und Damen Freitag, 20. Februar Ab 06 Uhr Halbfinale Herren und Damen Samstag, 21. Februar Ab 09 Uhr Finale Damen Sonntag, 22. Feburar Ab 6 Uhr Finale Herren

Australian Open: TV-Übertragung

Eurosport besitzt die alleinigen Rechte an der Übertragung der Australian Open im deutschsprachigen Raum. Im Free-TV werden auf Eurosport 1 einige ausgewählte Matches zu sehen sein. Wer noch mehr Action von den verschiedenen Plätzen sehen möchte, braucht den Eurosport Player.

Für 6,99 Euro monatlich wird ein Livestream zu allen Plätze des Melbourne Parks angeboten. Kunden können somit selbst entscheiden, welches Match sie sehen wollen.

Tennis-Fans sind aber auch bei DAZN an der richtigen Stelle. DAZN hat nämlich seit 2020 die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 mit im Programm. Außerdem zeigt der Streamingdienst auch viele WTA-Turnier im Livestream.

Das Beste ist, ihr könnt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Australian Open: Das Preisgeld in der Übersicht

In diesem Jahr sahnt der Gewinner der Herrenkonkurrenz über 4 Millionen Euro ein, doch in Wimbledon erhält der Sieger des Finals sogar noch mehr.